Co Cash & MoneyBagg Yo Go Off On « Différence »

L’artiste de Memphis Co Cash continue de monter dans le rap game et il a certainement attiré l’attention de certains producteurs assez célèbres, tels que Tay Kieth. Co Cash a également été en mesure d’impressionner ses pairs de Memphis, notamment MoneyBagg Yo. En fait, Co Cash a pu obtenir une fonctionnalité de MoneyBagg Yo sur sa toute nouvelle chanson intitulée « Difference ».

Cette piste a ce rebond méridional que vous attendez des deux artistes car ils échangent des barres rapides tout en rappant sur une production lourde qui sera parfaite pour vous exciter en toute occasion. Ces deux-là forment certainement une excellente équipe et nous sommes sûrs qu’ils collaboreront à nouveau en temps voulu.

Paroles de citations:

J’ai son propre sac mais je suis allé en acheter un autre (Ouais)

Elle l’a eu en rouge mais je suis allé acheter l’autre (Ouais)

Elle vient du Nord, est tombée amoureuse d’un Sud (Ouais)

Mets mon nom sur son cul, juste pour leur faire savoir qui la baise (c’est Cash)