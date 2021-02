«  CNN abasourdi et moins équilibré  »: le directeur de Voice of America, déçu, a des ennuis avec le service de propagande américain

Voice of America est un exutoire dysfonctionnel où le nombril et l’activisme partisan entravent sa mission, explique un ancien directeur remplacé par l’administration Biden, révélant des troubles au bastion de la propagande américaine.

VOA est « Rife » avec un parti pris politique et composé de personnes qui s’engagent dans le plaidoyer plutôt que dans le journalisme, a fait valoir Robert R. Reilly dans un article d’opinion publié jeudi par le Washington Times.

Reilly avait dirigé VOA en 2001-2002 et à nouveau pendant quelques semaines à partir de décembre 2020, jusqu’à ce qu’il soit évincé par l’administration Biden. Il avait été recruté par Michael Pack, chef de l’agence mère américaine pour les médias mondiaux (USAGM), nommé par le président Donald Trump mais non confirmé avant juin 2020 – départ «Les retombées installées par l’ancien président Barack Obama» pour faire fonctionner les choses pendant des années.

Reilly dit avoir dit aux employés de VOA que l’agence « Ne devrait pas être une chambre d’écho pour les médias nationaux américains, qui sont déjà largement disponibles à l’étranger sur Internet. » Ils ont répondu en divulguant des informations à NPR et au Washington Post, qui en écrivaient ensuite des histoires. « Plein d’inexactitudes », à quel moment le bureau de la liberté de la presse de la VOA écrirait un article sur ces histoires dans ce que Reilly appelait «Omphaloskepsis avancé» ou le nombril regardant.

Il évoque également la révolte d’une vingtaine d’employés dénonçant le discours du 11 janvier du secrétaire d’État Mike Pompeo à l’agence, où un journaliste « embusqué » lui avec des questions – et a été réaffecté par Reilly, seulement pour être réintégré par la nouvelle administration.

Maintenant que les responsables ont été récompensés, il prévient, «Ne vous attendez pas à ce que la santé mentale revienne à l’asile de sitôt.»

Reilly dit un «Employé de longue date» lui a décrit la couverture médiatique de VOA comme « Une version stupide et moins équilibrée de CNN. » La salle de rédaction était remplie de journalistes engagés dans l’activisme plutôt que dans le journalisme, présentant des affirmations telles que les États-Unis «Un marché du travail raciste et sexiste» sans refoulement, qualification ou point de vue opposé.

Reilly s’y est opposé à la fois du point de vue du journalisme et de la mission de VOA d’être une propagande pro-américaine à l’étranger.

«Nous sommes dans une nouvelle guerre d’idées avec des régimes anti-démocratiques comme la Chine, la Russie et l’Iran. Avec quoi devrions-nous le combattre? Nouvelles? Bonne chance. Si nous ne sommes pas disposés à nous défendre au niveau du principe moral, qui le fera? il a écrit. Bien sûr, VOA devrait faire des nouvelles, mais « Les nouvelles sont un moyen, pas une fin », argumenta-t-il.

Ironiquement, le personnel retranché de l’USAGM qui a mené une campagne de « la résistance » contre les personnes nommées par Trump comme Pack et Reilly pendant des mois – avec l’aide des médias grand public nationaux – n’est pas en désaccord avec le point de vue de Reilly. Ils ont simplement accusé la nouvelle direction de vouloir rendre le service de propagande partisan en faveur des républicains plutôt que des démocrates.

Techniquement, la mission de l’USAGM et de ses filiales telles que VOA et RFE / RL est de «Informer, engager et connecter les gens du monde entier en faveur de la liberté et de la démocratie» conformément à «Grands objectifs de politique étrangère des États-Unis.»

Sauf évidemment, pour les employés de ces agences, ces objectifs ne semblent légitimes que s’ils sont fixés par le président Biden, et certainement pas par le président Trump.

