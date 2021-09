C’mon C’mon Trailer: Joaquin Phoenix prend la route dans son premier film depuis Joker

A24 a publié la bande-annonce du prochain drame familial allez! Allez avec Joaquin Phoenix. La bande-annonce présente de belles photos en noir et blanc et une narration de Phoenix alors qu’il lit un livre. allez! Allez est le premier film mettant en vedette Phoenix depuis sa performance primée aux Oscars dans Joker.

Le film parle d’un artiste (Joaquin Phoenix) qui doit s’occuper de son jeune neveu (Woody Norman) et les deux se lient lors d’un voyage à travers le pays. De nombreux plans de cette bande-annonce mettent en évidence le lien croissant que nous verrons dans allez! Allez. La cinématographie vient de Robbie Ryan (Histoire de mariage) et ça a l’air génial.

Le film est réalisé par Mike Mills, qui a été nominé pour le meilleur scénario original pour son film de 2016, Femmes du 20e siècle. Mills a également dirigé Punaiseet Débutants, qui a valu à Christopher Plummer un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Mills a également écrit le script. Le reste de la distribution comprend Molly Webster, Jaboukie Young-White et Scoot McNairy. Chelsea Barnard, Andrea Longacre-White et Lila Yacoub sont les productrices de allez! Allez.

allez! Allez créé le 2 septembre au Telluride Festival et a reçu de bonnes critiques. Clayton Davis à Variété a déclaré: « Le film de Mills ne plaira pas à tout le monde, mais je m’en voudrais de ne pas partager que cela pourrait être le meilleur scénario écrit au cours de la dernière décennie, quelque chose que la branche des scénaristes peut reconnaître. » Norman a également reçu des éloges pour sa performance en tant que neveu de Phoenix dans le film.

« Norman est l’une des plus belles trouvailles, et il est difficile de ne pas être séduit par ses livraisons fantaisistes et ses rythmes touchants », a écrit Davis. « Freddie Highmore (Trouver Neverland) et Jacob Tremblay (Pièce) sont deux des récents enfants acteurs à court d’amour à l’Académie. Ce sera au comité de nomination du SAG, qui est plus ouvert aux jeunes acteurs, de le garder dans la conversation. »

Phoenix semble viser une performance plus subtile et modérée par rapport à son Joker rôle et performances passées telles que Gladiateur et Le maître. Certains des critiques ont jusqu’à présent noté les performances plus douces de Phoenix ici.

« Ça ne fait pas de mal que Phoenix n’ait jamais été aussi naturel », David Ehrlich de Indiewire a écrit. « S’affronter à un vrai enfant lui permet d’exposer cette même vulnérabilité sans aucun effet bizarre nécessaire pour rendre le Joker plus adulte. C’est étrange de voir un film où Phoenix incarne un personnage ‘normal’ frustré par les excentricités de ceux qui l’entourent , mais il ne se sent jamais comme un extraterrestre vêtu d’un costume humain. »

Phoenix a de nombreux autres projets à venir, dont celui d’Ari Aster Boulevard de la Déception., aux côtés de Nathan Lane et Patti Lupone. Il incarnera également Napoléon Bonaparte dans Kitbag de Ridley Scott. Il n’y a pas encore de date de sortie pour allez! Allez mais il sera à nouveau projeté le 4 octobre au New York Film Festival. Sur la base des critiques et des travaux antérieurs de Mills, cela pourrait être un film dont nous pourrions voir parler pendant la saison des récompenses.

Sujets : Cmon Cmon