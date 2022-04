C’mon, C’mon: L’importance de s’exprimer dans le voyage le plus émouvant de Joaquin Phoenix

Quand une histoire est bien racontée, il n’en faut pas beaucoup plus. le films nous a montré que bon nombre de ces films qui sont restés dans la mémoire des téléspectateurs au fil des ans, c’est parce que, à plusieurs reprises, ils avaient quelque chose à nous dire. Peut-être nous ont-ils permis de réfléchir, nous ont-ils interrogés, nous ont-ils forcés à nous poser des questions et à y répondre nous-mêmes ou avec un autre.

Car, oui, c’est vrai que peut-être le but ultime d’un film est de divertir, mais il ne faut pas oublier l’humanité que percé possède déjà le septième art. voyant allez! Allez on peut se retrouver avec ça. Le nouveau film avec joaquin phénix il n’a pas besoin d’effets spéciaux, ni même de couleur pour générer un cocktail d’émotions allant du rire à ces larmes sincères et émouvantes.

L’histoire suit la vie de Johnny, un journaliste de 45 ans qui produit son propre podcast. Célibataire et sans enfant, sa sœur lui demande de s’occuper de son fils unique alors qu’elle tente d’aider son mari qui doit être admis dans une clinique psychiatrique. Sceptique quant à la façon dont il s’entendrait avec le petit – ils avaient à peine eu un lien auparavant – il doute d’abord qu’il puisse prendre soin de lui. Cependant, il cède finalement à la demande de sa sœur et voyage de New York à Los Angeles.

Là, il rencontre Jesse, qui vit dans une maison élégante mais bohème pleine de musique et de livres. Une maison intellectuelle typique, mais avec l’absence flagrante de son père. Jesse sait qu’il se passe quelque chose de grave, mais face au silence de sa mère, il préfère se réfugier dans d’autres expériences comme n’importe quel enfant. Ainsi, l’arrivée de ce type presque inconnu devient une sorte de baume pour la tristesse qui est implicite dans son cœur.

Au fur et à mesure que le film avance, ce lien grandit de plus en plus jusqu’à ce qu’ils deviennent vraiment inséparables. Malgré leurs différences, Johnny, de son rôle d’oncle, parvient petit à petit à faire trouver à Jesse un espace pour exprimer ce qu’il ressent, à exorciser la colère que lui cause ne pas être avec sa famille.

Le film est émouvant à tous points de vue et ceux qui ont des neveux se sentiront sûrement plus émus par l’histoire. Cependant, allez! Allez Il nous laisse une leçon que nous pourrions tous tirer quel que soit notre rôle. Une des choses que le film veut nous dire a à voir avec l’expression, surtout dans l’enfance. Qu’un garçon ou une fille trouve un espace pour dire ce qui lui arrive est essentiel pour qu’il se sente accompagné et sûr de lui et de la place qu’il occupe.

Trouver ces espaces dans l’enfance n’est pas toujours facile, mais Jesse a la chance d’avoir Johnny, un homme apparemment solitaire avec un monde intérieur et sensible plus vaste qu’il ne le croit lui-même. En fait, cette aventure qui l’emmène avec son neveu à Los Angeles d’abord, puis à New York et plus tard à la Nouvelle-Orléans, l’aide également à réfléchir sur les actions de sa propre vie.

Bien sûr, le lien entre les deux est la subsistance du film et, en ce sens, il faut souligner les performances de Phoenix et Boisé Normand, sans aucun doute, une révélation à qui une longue et fructueuse carrière à Hollywood pourrait être parrainée. Le jeune acteur, âgé de seulement 13 ans, donne une performance sincère et magnifique qui ne laisse absolument aucune trace qu’il est réellement britannique. Son accent américain est joué à la perfection sans aucun doute.

Et à propos de joaquin phénix. Ce n’est pas une nouvelle que l’acteur oscarisé soit déjà un emblème du cinéma ces dernières années. Des films comme Walk the Like, Le Maître, Gladiateur et récemment le joker, performance pour laquelle il remporte son premier Oscar démontre la versatilité dont dispose l’artiste pour donner vie à des personnages si différents les uns des autres. Phoenix peut passer du statut de sociopathe à celui d’homme ordinaire avec une facilité vraiment remarquable.

Mais revenons au début. Sans une bonne histoire, un film ne serait jamais le même. Ici, il s’agit logiquement de Mike Mills, scénariste et réalisateur de ce film en noir et blanc montre que l’histoire n’a même pas besoin de couleurs pour divertir le public avec ce qui est raconté. Il arrive aussi que Mills ne soit pas un novice dans ce type de drame. En 2010, le cinéaste surprend le public avec Débutants, qui a suivi Hal, un homme d’une soixantaine d’années qui se révèle gay après la mort de sa femme de longue date. Et il a également fait de même avec l’inspirant Femmes du 20e sièclequi se concentre sur les expériences de femmes d’âges différents dans les années 70.

Les intrigues narratives construites par Mills sont simples mais complexes à la fois, comme la vie elle-même. Chaque histoire qu’on se propose de raconter a une profondeur nécessaire qui fait plaisir à voir sur grand écran et allez! Allez en est l’exemple. Le film est maintenant disponible dans les salles Argentine et Mexique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂