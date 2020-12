Clusterduck est un nouveau titre de PikPok maintenant disponible sur le Google Play Store

Préparez-vous à faire éclore, chasser et combattre une vague interminable de canards dans le nouveau titre de PikPok: Clusterduck. Ce titre est une extravagance d’éclosion de canard qui ne fait que devenir plus étrange à mesure que de plus en plus de canards sont éclos. Les joueurs commencent par une petite dispersion de canards, mais rapidement, il y a plus de canards lorsqu’ils remplissent l’écran.

C’est un mobile titre qui donne aux joueurs la possibilité de mélanger et d’associer des canards pour des milliards de possibilités. Les joueurs peuvent vivre une expérience très simple, car de plus en plus de canards évoluent en individus rapidement uniques.

Le jeu commence avec quelques canards éparpillés autour de l’écran et un grand trou au fond. Au fur et à mesure que les œufs incubent, les joueurs devront attendre qu’ils éclosent ou acheter le jeu pour obtenir un laissez-passer gratuit. Une fois les œufs éclos, les joueurs rencontrent leurs nouveaux amis canards et assistent à la naissance d’une variété de canards étranges.

Le but du jeu est de faire éclore autant de canards que possible. Plus il y a de canards éclos, plus des choses étranges peuvent se produire dans le jeu. Les canards commenceront à muter, les choses deviendront bizarres et plus il y a de canards qui éclosent, plus il y a de problèmes.

Les joueurs peuvent sacrifier les canards indésirables dans le trou, mais c’est là un autre mystère étrange. Personne, pas même les canards, ne sait ce qu’il y a au fond du trou. Les développeurs avertissent les joueurs d’être prudents et de rester à une distance de sécurité du trou.

C’est un jeu de randomisation car les canards peuvent avoir des centaines de variations différentes de tête, d’aile et de corps. Cela donne aux joueurs une variété de choix de canards sans compter les mutations uniques.

Chaque mutation a une cote de commun à légendaire permettant aux canards de devenir rapidement un objet de collection. Collectez plus de canards, lisez des descriptions de canards pleines d’esprit et apprenez lentement les secrets cachés et le fond du grand trou.

Bien que ce jeu soit étrange, le design est simple et les graphismes sont charmants. En tant que jeu de téléphone pour passer le temps, ce titre surpasse rapidement les autres. Choisissez simplement des œufs et attendez qu’ils éclosent pendant que vous rassemblez une collection de canards.

C’est un excellent titre pour les joueurs de tous âges. L’humour léger et le design simple permettent à quiconque de profiter de la collection de canards sur leurs appareils mobiles.

Clusterduck est disponible sur les appareils Android et iOS. Préparez-vous à entrer dans l’armageddon que seuls les canards peuvent atteindre.