Clueless Star Alicia Silverstone dit que son fils a essayé de l’embrasser passionnément après avoir regardé un film

S’adressant récemment à Entertainment Tonight, elle a partagé: « ‘Il a vu Désemparés quand il avait cinq ans, parce que c’était à Hollywood [Forever] Cimetière… Quatre mille personnes sont venues voir et je ne pouvais pas laisser passer cette expérience, de le regarder sous les étoiles, des oreillers par terre avec du rosé.

« Il était si jeune et ce n’est pas approprié, je pense, pour un enfant de cinq ans de regarder ce film… c’est une question de sexe et tout ça, alors j’ai juste réalisé, ‘Oups.’ Mais, à l’époque… il adorait ça.

Elle a poursuivi: « Mais ce qu’il a vraiment ramassé [on is] il a essayé de m’embrasser, comme des baisers passionnés, parce que c’est ce qu’il a vu dans le film.

Silverstone a accueilli son fils Bear, maintenant âgé de 11 ans, avec son ex Christopher Jarecki et a déjà haussé les sourcils avec certaines de ses approches inhabituelles de la maternité.

En 2012, le Femme américaine La star a révélé qu’elle nourrissait Bear « comme un oisillon » et pré-mâchait sa nourriture.

À l’époque, elle avait posté une vidéo d’elle-même sur son blog lifestyle, The Kind Life, qui la voyait assise sur un canapé avec le petit, tenant un bol de soupe.

En plus de la maternité, l’acteur est de retour sur nos écrans et a fait une apparition inoubliable dans le film Netflix Année secondairequi est disponible en streaming maintenant.

Le film, qui met en vedette Rebel Wilson, est centré sur une pom-pom girl du lycée qui se réveille soudainement après un coma de 20 ans et est à la poursuite de son ancienne vie – et plus important encore du titre de reine du bal.