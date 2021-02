Clue devient une série animée chez Fox

Indice, Le jeu de société mystère populaire de Hasbro, est en train de devenir une série animée pour Fox. Le projet est en développement chez Fox Entertainment dans le cadre d’une collaboration avec le studio de contenu de Hasbro, Entertainment One et Fox’s Bento Box Entertainment. Les détails de l’histoire n’ont pas été révélés, mais l’objectif est que la série animée «encapsule la dynamique passionnante et suspensive qui a fait Indice une sensation mondiale depuis plus de sept décennies. «

«’Colonel Mustard … Au Conservatoire … Avec le tuyau de plomb.’ En entendant simplement ces phrases colorées seules, vous savez immédiatement ce qu’elles signifient – ne laissant aucun mystère sur pourquoi Indice est l’un des jeux de société devenus IP les plus appréciés de tous les temps », a déclaré Michael Thorn, président de Entertainment de Fox Entertainment, dans un communiqué.« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l’idée de le développer en tant que série animée avec eOne et Bento Box. «

Pancho Mansfield, président d’eOne de la programmation scriptée mondiale, ajoute: «Nous sommes ravis de faire équipe à nouveau avec nos excellents partenaires chez Fox et de travailler également avec Bento Box sur cette nouvelle série passionnante. Indice est une propriété emblématique qui respire le mystère et l’intrigue et qui a des fans du monde entier. Nous sommes impatients de partager notre version animée repensée avec le public. «

Indice, aussi connu sous le nom Cluedo en dehors des États-Unis, existe dans les maisons familiales depuis 1949. Dans le jeu, les joueurs doivent parcourir les pièces d’un manoir à la recherche d’indices pour déterminer qui a tué M. Boddy, quelle arme a été utilisée et où le crime a eu lieu. Le premier joueur à identifier correctement les trois est nommé vainqueur de la partie. La version standard de Indice se compose de six personnages jouables, qui servent tous également de suspects: le colonel Mustard, Mlle Scarlett, M. Green, Mme Peacock, le professeur Plum et Mme White.

En 1985, Tim Curry a joué dans la première adaptation cinématographique en direct de Indice dans un film écrit et réalisé par Jonathan Lynn. Christopher Lloyd, Michael McKean et Eileen Brennan ont également joué. Donnant un clin d’œil à la nature du jeu de société, le film se composait de trois fins alternatives avec différentes versions du film livrées dans différents cinémas. Bien que le film ait échoué au box-office, il a développé un fort culte dans les années qui ont suivi avec de nombreux fans de Curry pointant vers Indice comme l’une de ses meilleures performances.

Plus récemment, il y a eu des grondements d’un nouveau film Clue en préparation. Fox a annoncé en 2018 que Ryan Reynolds jouerait dans un live-action Indice refaire avec Dead Pool les écrivains Rhett Reese et Paul Wernick écrivant le scénario. Il a été rapporté plus tard que Jason Bateman était en pourparlers pour jouer aux côtés de Reynolds et diriger le film, mais il a finalement quitté le projet. La dernière mise à jour que nous avons eue sur le projet était le mot que Dora et la cité d’or perdue le helmer James Bobin était en pourparlers pour réaliser le film à longue gestation.

On ne sait toujours pas quand la nouvelle adaptation de la série animée de Indice arrivera sur Fox, et nous ne savons pas encore si c’était le professeur Plum dans la bibliothèque avec le chandelier. J’espère que nous le saurons assez tôt. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

