Clubs et footballeurs, avant l’essor de l’eSport

Les sports électroniques sont depuis longtemps devenus des phénomènes de masse et les confinements subis en 2020 ont multiplié leur impact. Cependant, les clubs et les footballeurs ne réagissent pas de la même manière. Nous passons ici en revue deux manières opposées de gérer ce boom.

Les clubs montent sur le bateau

Comme moyen de fidéliser les fans ou comme nouveau moyen d’obtenir des revenus financiers, la vérité est que de plus en plus de clubs de football ont leur propre équipe d’eSports, participant aux principaux championnats avec certains des meilleurs joueurs de leurs rangs.

La liste est très longue et couvre pratiquement tous les pays où le football est le roi du sport. Vous pouvez citer le Bayern et Schalke 04 en Allemagne, Manchester City et Liverpool au Royaume-Uni, Valence, Levante ou le FC Barcelone en Espagne, le PSG ou Monaco en France, la Roma en Italie ou la plupart clubs en Argentine.

Joueurs, entre enthousiasme et rejet

Il y a une plus grande division des opinions parmi les footballeurs. Si bon nombre d’entre eux ne se sont pas positionnés à cet égard, faisant preuve d’indifférence ou d’ignorance, beaucoup d’autres se sont positionnés aux extrêmes opposés.

D’une part, on peut citer les footballeurs qui, en plus des joueurs professionnels sur le terrain, sont de grands joueurs pendant leur temps libre. C’est le cas de Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid, ou de ‘Kun’ Agüero, attaquant de Manchester City, habitués des matchs en ligne avec le youtubeur Ibai Llanos. D’autre part, d’autres se sont opposés à la FIFA et à son collaborateur officiel eSports, EA Sports, utilisant leur image dans le célèbre jeu vidéo FIFA 21. Zlatan Ibrahimovic a défendu la cause, qui est rejointe par d’autres professionnels qui seraient liés à l’agent Mino Raiola, selon des sources du journal britannique The Telegraph.

Du divertissement à la professionnalisation

Qu’il y ait ou non un accord entre les joueurs rebelles et la FIFA, la vérité est que l’eSport est en passe d’être définitivement institutionnalisé, comme on peut le voir dans de nombreux détails. Bien sûr, la base de la professionnalisation est le revenu élevé perçu par les joueurs qui participent à des tournois internationaux.

Cela indique, indirectement, que les sponsors font de gros investissements publicitaires parce qu’ils sont rentables pour leurs intérêts. En outre, il existe depuis longtemps des associations et des fédérations qui rassemblent joueurs et clubs, mettant en avant l’IESF (International eSports Federation), basée à Busan, en Corée du Sud.

Et un autre détail, non moins significatif, est l’inclusion des matchs eSports dans le catalogue de paris sportifs des principales salles de jeux en ligne. Un signe clair que, alors que des événements virtuels se déroulent, une grande masse de fans les suit en direct et en direct.

Tout cela suggère que dans les années à venir, cette activité continuera à se développer, que ce soit en tant que divertissement à domicile ou en tant que profession de joueurs et de développeurs.