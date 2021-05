Clubhouse pour Android est presque prêt: il existe déjà la version préliminaire

Cela a pris plus d’un an, mais finalement les développeurs du réseau social audio Pavillon ils ont réussi à terminer le travail sur un version pour les téléphones Android, qui fera ses débuts sous peu pour rejoindre la seule version iPhone disponible à ce jour. Cela a été annoncé par la startup elle-même, qu’elle a racontée comme un première version préliminaire approximative de l’application a été distribuée à une très petite communauté d’utilisateurs et proche des développeurs: un moyen de réaliser des tests initiaux sans les frais des utilisateurs finaux. En bref, l’application peut encore devoir passer par une phase au cours de laquelle les développeurs corrigent les problèmes de jeunesse rencontrés sur les téléphones Android; tout cela se produit, cependant, à un moment où de nombreux utilisateurs d’origine – ceux qui sont abonnés à la version iOS depuis des mois – ils sont peut-être déjà fatigués de la plate-forme.

La parabole du clubhouse

Début 2021, Clubhouse semblait en fait être le nouveau phénomène social de l’année. La plate-forme arrivée des États-Unis atterrissait en Europe via un système d’invitation qui ça l’a rendu plus exclusif par rapport à toutes les autres plates-formes sociales existantes, et sa formule particulière – les conversations ont lieu uniquement en direct, uniquement via l’audio – a contribué à accroître la curiosité. Des mois plus tard, l’une des caractéristiques qui ont rendu les médias sociaux attrayants, à savoir l’exclusivité, est peut-être devenue son point faible: bon nombre des premiers abonnés ont légitimement rejoint se lasser de l’expérience, et à ces il n’y a pas de nouveau public prêt à les soulager. Le résultat est un nombre d’utilisateurs actifs qui diminue depuis des semaines, ce qui rend par conséquent le séjour moins intéressant pour ceux qui restent.

L’activité des concurrents

Pendant ce temps, l’intérêt suscité par Clubhouse ces derniers mois a attiré l’attention de presque tous les géants du web, dont beaucoup se sont lancés sur les traces du nouveau social en développant des applications ou des services concurrents. Parmi les plus populaires, citons les espaces Twitter, le Voice Chat 2.0 de Telegram et les produits lancés ou en cours de lancement sur Facebook, Xiaomi, Spotify et bien d’autres. Bref, l’arrivée de Clubhouse sur Android, déjà annoncée il y a des mois mais attendue en vain jusqu’à présent, devient de plus en plus imminente: les chances qu’il puisse relancer les fortunes du social sont cependant toujours moindres.

