Clubhouse n’est pas encore sur Android et Xiaomi pourrait être en avance avec sa propre alternative

Avec une base d’utilisateurs aussi remarquable et pas de Clubhouse officiellement sur Android, ce n’est peut-être pas une si mauvaise idée de prendre de l’avance sur nous-mêmes … Il en sera de même pour le nouveau Mi Talk avec audio inclus!

Peut-être pour célébrer déjà votre énorme succès devenir la troisième marque mobile au monde, la vérité est que Xiaomi a surpris aujourd’hui avec la énième une embardée concernant votre service de messagerie Mi Talk, qui a officiellement fermé il y a quelques jours pour maintenant renaître dans la peau d’un autre service complètement différent.

En fait, c’est que comme nous l’ont dit nos collègues de GizChina, le géant basé sur les plans de Haidian faire de Mi Talk un clone du Clubhouse, le réseau social audio et probablement l’application la plus populaire du moment sur les plateformes mobiles, qui n’est malheureusement pas encore disponible sur Android mais qui viendrait de la main de Xiaomi dans un service de fonctionnalité similaire auquel les utilisateurs iOS peuvent déjà utiliser.

À ce stade et à mesure que sa popularité augmente, il semble que déjà C’est une priorité de Clubhouse d’amener son application officielle sur Android, ou du moins cela est confirmé par son propre créateur, même si cela ne nous semble pas une mauvaise idée que Xiaomi, avec son énorme base d’utilisateurs, essayez de renflouer votre application de messagerie lancer avant tout le monde un service similaire à Clubhouse sur la plateforme Android.

Toutes les actualités qui atteindront votre mobile Xiaomi avec MIUI 12.5

La nouvelle a volé autour de Mi Talk après sa fermeture, et c’est que le très Lei Jun, PDG de Xiaomi, a alimenté les rumeurs et les mouvements en lançant une discussion sur Weibo qu’en un peu plus d’une semaine, plus de 140 millions de lectures et 130 millions de messages ont été enregistrés, un suivi massif que Xiaomi a apprécié d’annoncer que très bientôt, ils auraient une nouvelle application interactive pour enseigner à ses fans.

Et voilà … Et est-ce que Xiaomi nous a fait très peu attendre pour les dernières nouvelles de leur équipe de développement, qui a d’abord publié un message cryptique annonçant que « My Talk, recommencez », pour l’instant pour annoncer que votre appli Messager devient un chat vocal destiné aux professionnels et aux utilisateurs, quelque chose comme un concurrent du Xiaomi Clubhouse.

My Talk disparaît, Lei Jun en commente sur Weibo et le suivi massif de ses fans fait renaître le service en quelques jours, mais pas en tant que « messager » mais en tant que concurrent direct du populaire réseau social audio Clubhouse.

Le produit de Xiaomi sera tout neuf et prévoit d’être disponible sur Android avant l’application officielle du Clubhouse elle-même, et c’est qu’en fait des sources proches du géant chinois affirment que les versions pour Android et iOS sont prêtes au moins de manière fonctionnelle pendant que le service achève ses phases de développement.

Pour l’instant, en Chine, il est déjà possible de le télécharger, bien que fonctionne uniquement sur invitation et pour les téléphones enregistrés par les employés de Xiaomi lui-même.

Ce que nous savons pour compléter tous les détails qui se sont produits, c’est que aucun projet de transfert de comptes ou de données depuis Mi Talk, mais ce sera un service né de zéro pour accompagner l’expérience MIUI de tous les fans de Xiaomi. De plus, il semble que Au départ, certains comptes d’invitation seront distribués dans Ma communauté de le tester de manière fermée, avant un lancement qui se fera en tout cas le plus tôt possible en cette année 2021.

Comment Elon Musk a détruit par inadvertance la réputation d’une application innocente

Rubriques connexes: Applications, Applications gratuites, Réseaux sociaux, Xiaomi, Xiaomi Mi

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂