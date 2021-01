Clubhouse: application pour les smartphones Android annoncée

Clubhouse est l’application de médias sociaux de l’heure. Désormais, les développeurs de l’application précédemment exclusive pour iPhone ont également annoncé une version Android.

«Depuis le début, nous voulions construire des clubs pour tous. Dans cette optique, nous allons bientôt commencer […] avec le travail sur notre application Android « , ont déclaré les développeurs de Clubhouse dans une entrée de blog. Dans le même temps, les créateurs de l’application ont promis de rendre l’application plus accessible et de la diffuser dans encore plus de pays. Une période exacte pour la sortie d’une application Android Cependant, les développeurs n’ont pas révélé la version de Clubhouse.

Clubhouse veut améliorer ces choses

Les créateurs de Clubhouse ont mentionné quelques points supplémentaires qui devraient être abordés avec les revenus d’un deuxième tour de financement des investisseurs:

Extension de l’infrastructure du serveur afin de minimiser les plantages et les messages d’erreur dans l’application

Expansion des équipes de confiance et de sécurité et de soutien afin de pouvoir agir plus rapidement contre les discours de haine et autres

Améliorez les zones de classement et de découverte et adaptez-les plus individuellement à l’utilisateur respectif

Début d’un programme de monétisation: à l’avenir, les orateurs devraient pouvoir gagner de l’argent dans le club-house, par exemple grâce à des billets, des abonnements ou des «conseils» du public

La date à laquelle Clubhouse introduira les fonctions et améliorations mentionnées n’a pas été révélée. On ne peut qu’espérer que les créateurs de l’application parviendront à la mettre en œuvre pendant la phase de battage médiatique actuelle – et avant que les grands concurrents Twitter, Facebook et Instagram ne commencent à copier les fonctionnalités du clubhouse.