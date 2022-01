« Club Istanbul » : la fin de la saison 2 expliquée

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Après Selim doit faire face à une nouvelle tragique juste avant un spectacle et Orhan confronte Celebi à propos de son comportement avec Mathilde, dans la deuxième partie de « Club d’IstanbulSelim doit abandonner sa garde-robe et se montrer pour le bien de son ami.

Mais ce sacrifice l’amène à boire de façon incontrôlable et à gâcher l’une de ses performances. Bien qu’Orhan et son partenaire le plus important parviennent à convaincre les journalistes et le public qu’il s’agissait d’un accident, le chanteur ne semble pas intéressé à reprendre sa carrière, il se bat même avec Mathilde.

Pendant ce temps, Rashel se rend à Ismet après avoir appris que Matilda a assassiné son père. Le protagoniste de « Club d’IstanbulIl essaie de parler à sa fille, mais elle refuse d’écouter, assurant même qu’elle épousera Ismet, qui accepte la proposition malgré ses sentiments pour une autre femme.

Mathilde tente de convaincre Selim d’arrêter de boire (Photo : Club Istanbul / Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 3 DE « CLUB ISTANBUL » ?

Orhan a du mal à cacher son grand secret malgré les actions de Mevhibe, mais Kursat trouve quelque chose d’intéressant dans les dossiers d’Orhan et envisage de faire de Celebi son espion au club. Cependant, après une conversation franche entre Mathilde et Calebien, Calebien change d’avis.

D’autre part, le frère aîné de Mathilde apparaît et propose de commencer une nouvelle vie aux États-Unis, malgré le fait qu’elle a avoué qu’à cause de lui sa famille a perdu l’argent qu’elle gardait pour aider ses compatriotes.

Lorsque Kursat coince Orhan et menace de révéler son secret s’il ne lui donne pas tout son argent, Mevhibe intervient une fois de plus et sauve son fils, qui le remercie en l’étouffant pour lui cacher sa véritable origine.

Alors que la violence s’empare d’Istanbul après que les Grecs ont attaqué la maison d’Atatürk, le père fondateur, à Thessalonique, Mathilde a du mal à localiser Rashel, qui a abandonné Ismet le jour du mariage.

Rashel au milieu des émeutes à la fin de la deuxième partie du « Club Istanbul » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 3 DU « CLUB ISTANBUL » ?

Bien que la mère et la fille soient enfin retrouvées, elles doivent trouver un endroit sûr pour que Rachel puisse accoucher. Mathilde arrive au club, mais Hasan refuse d’ouvrir les portes par peur de la foule violente.

Grâce à l’intervention de Celebi, le club devient le refuge des protagonistes de « Club d’Istanbul« Et d’autres personnes qui en ont besoin. Mathilde rejette la proposition de son frère et Rashel donne naissance à une fille, qui devient la narratrice de la fin.

Bien que la scène finale de cette série turque puisse être une bonne clôture pour l’histoire et que le créateur Zeynep Gunay Tan l’ait supposément envisagée comme une fiction en deux parties, un troisième volet est toujours possible.