Clown s’attend à une « bonne musique » pour le nouvel album de Slipknot

Shawn «Clown» Crahan, percussionniste du groupe de nu metal Slipknot, a anticipé de grandes avancées dans la production de nouveau matériel musical, annonçant que le groupe est actuellement dans le studio d’enregistrement à Los Angeles et qu’il fait de la musique «» excellente. ».

Ce nouveau matériel de Slipknot serait une continuation de son matériel après la sortie de 2019 «We Are Not Your Kind». Crahan, co-fondateur du groupe, serait en charge de présenter de nouvelles indications sur ce que Slipknot prépare actuellement.

Shawn « Clown » Crahan « a récemment partagé quelques mots avec Kylie Olsson du Download Festival, notant que ses camarades de groupe sont vraiment heureux en ce moment, louant le travail de leur chanteur, Corey Taylor, notant que » il est au niveau du chant à celui qui avait je ne l’ai jamais entendu, ce qui me rend très ému. »

« De la grande musique a été écrite et à cause de cela, mon chanteur préféré sur la planète a chanté ces chansons », a déclaré Crahan à propos de Taylor. «C’est la première fois que nous pouvons aller en studio avec les paroles finies. Quand je dis fini, je veux dire écrit ».

Crahan dit que Taylor a eu suffisamment de temps pour se projeter individuellement sur chacune de ces nouvelles chansons. «Nous sommes à Los Angeles, c’est tout ce que je peux dire. Nous faisons de la bonne musique et nous nous amusons. »

Crahan assure que tous les membres de Slipknot sont dans le meilleur humour possible et considère qu’ils ont tous traversé un cycle complet dans lequel chacun a des souvenirs différents de ce qu’ils ont vécu ensemble. «Je me sens à nouveau comme un enfant. Il y a beaucoup de plaisir en ce moment », a-t-il noté.

Crahan a également partagé quelques observations sur le nouveau matériel par rapport au travail précédent du groupe, assurant que même s’il est quelque peu différent, il s’agit toujours de Slipknot. «Nous cherchons nos âmes, alors je pense qu’ils l’aimeront parce que nous l’aimons, je pense. C’est différent, mais je vais vous dire que je n’ai jamais entendu Corey Taylor comme ça en ce moment. Je n’ai jamais entendu ça comme ça. Je me sens dans un cycle complet », a-t-il conclu.