Cloverfield 4 se passe avec le producteur JJ Abrams, on ne trouvera pas de vidéo

Cloverfield 4 va officiellement de l’avant avec la bannière Bad Robot de JJ Abrams. On pense que Matt Reeves ne sera pas impliqué dans le projet, même si un proche de lui l’écrira. Abrams a fait appel à Joe Barton pour écrire Cloverfield 4, qui vient d’être annoncé comme le nouveau showrunner sur Reeves ‘ Le Batman série dérivée sur le département de police de Gotham City. La série à venir sera diffusée exclusivement sur HBO Max et servira de préquelle au film très attendu.

2016 10, allée Cloverfield était un changement majeur par rapport à presque tout ce qui concernait l’original de 2008 réalisé par Matt Reeves. La sortie surprise dimanche du Super Bowl 2018 de Le paradoxe de Cloverfield s’écartait encore plus des idées originales que les fans adoraient du film original. Les deux suites ont été initialement développées en tant que films autonomes, La cave et La particule de Dieu, respectivement. cependant, JJ Abrams et Bad Robot a décidé de les enchaîner dans le Cloverfield univers.

On pense que Cloverfield 4 sera plus proche du film de 2008, et des sources affirment que nous pourrions également voir certains personnages revenir, bien que cela reste à confirmer. Selon des sources, le film n’utilisera pas les images trouvées. Hannah Minghella produira le film, avec JJ Abrams pour Bad Robot. Les détails de l’histoire sont gardés secrets, mais les fans espéreront plus que probablement qu’ils reviendront aux racines du film monstre du film original. Lors d’une conférence en avril 2018 à CinemaCon, Abrams a déclaré que «nous développons en fait un véritable Cloverfield suite », qui allait être mis en place pour ouvrir dans les théâtres.

Matt Reeves et JJ Abrams parlent depuis des années d’une véritable suite de Cloverfield. Le premier épisode est un film de monstres, réalisé à partir d’un scénario de Drew Goddard. Le film met en vedette Michael Stahl-David, Odette Yustman, TJ Miller, Jessica Lucas, Lizzy Caplan et Mike Vogel. Il utilise un motif d’images trouvées pour suivre cinq jeunes résidents de New York fuyant un monstre massif et diverses autres créatures plus petites qui attaquent la ville pendant qu’ils organisent une fête d’adieu. Alors que les images trouvées faisaient fureur en 2008, elles ne sont plus aussi courantes, et certains fans seront probablement heureux de l’entendre. Cloverfield 4 hésitera à l’utiliser.

Quant à quand Cloverfield 4 va commencer la production, ce n’est pas clair pour le moment. Cependant, on peut assurer qu’il aura une campagne de marketing inventive le moment venu, ce qui signifie que beaucoup de gens, y compris JJ Abrams, garderont leurs lèvres scellées en ce qui concerne des détails particuliers sur le film. Le Hollywood Reporter a été le premier à annoncer que Cloverfield 4 va de l’avant avec Joe Barton attaché à écrire pour la bannière Bad Robot de JJ Abrams.

