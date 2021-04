"Cloudpunk" surprise avec un DLC de la taille d’une suite

Développeur TERRES IONIQUES a annoncé un nouveau DLC « de la taille d’une suite » pour Cloudpunk appelé City of Ghost qui continuera avec l’histoire principale.

Ville de fantôme Il reviendra dans la métropole futuriste de Nivalis et introduira une foule de nouvelles fonctionnalités, notamment les courses de rue, la personnalisation des véhicules et un deuxième personnage jouable nommé Hayse.

Le DLC suit les événements de l’histoire originale de Cloudpunk avec le personnage principal Rania pris au piège d’un nouveau problème. City of Ghosts aura un scénario entrelacé entre Rania et Hayse, qui dépassera la durée du jeu original.

Certaines autres fonctionnalités incluent une campagne complètement nouvelle et exprimée, une fin déblocable différente en fonction des choix du joueur dans le jeu, un véhicule HOVA personnalisable, ainsi que de nouveaux espaces et personnages à rassembler dans le paysage urbain.

Cloudpunk a été lancé à l’origine en 2020 et a été nominé dans les catégories du jeu indépendant de l’année et de l’excellence en art et réalisation visuelle dans le Prix ​​du jeu SXSW.