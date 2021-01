Cloris Leachman meurt, l’actrice emblématique aux Oscars et Emmy avait 94 ans

Une très triste nouvelle arrive en tant qu’actrice et comédienne bien-aimée Cloris Leachman nous a quittés. Selon TMZ, le fils de Leachman a confirmé que l’actrice lauréate d’un Emmy était décédée de causes naturelles chez elle à Encinitas, en Californie, mardi soir avec sa fille, Dinah, à ses côtés. Elle avait 94 ans.

« Elle a eu la meilleure vie du début à la fin que l’on puisse souhaiter pour quelqu’un », a déclaré le fils de Leachman, ajoutant qu’elle était en paix et « elle a laissé à tout le monde beaucoup d’amour ».

Juliet Green, la directrice de Leachman, a également adressé la nouvelle dans un communiqué à Personnes. Elle écrit: «J’ai eu le privilège de travailler avec Cloris Leachman, l’une des actrices les plus intrépides de notre époque. Il n’y avait personne comme Cloris. D’un seul regard, elle avait la capacité de vous briser le cœur ou de vous faire rire jusqu’aux larmes. Vous ne saviez jamais ce que Cloris allait dire ou faire et cette qualité imprévisible faisait partie de sa magie inégalée. «

Green ajoute: « Elle aimait férocement ses enfants et ses petits-enfants. Végétarienne de longue date, elle était une passionnée des droits des animaux. La famille demande que tout don en son nom soit fait à PETA ou Last Chance for Animals. »

Cloris Leachman est né le 30 avril 1926 à Des Moines, Iowa. Après avoir joué dans des pièces de théâtre à l’adolescence, elle a concouru pour devenir Miss America en 1946, se classant dans le top 16. Elle a continué à jouer en jouant sur scène dans diverses productions et décrochait des rôles dans des films et des émissions de télévision dans les années 40 et 50. Cela comprend un premier rôle avec Paul Newman et Lee Marvin dans le film de 1956 L’étagère.

Le rôle d’évasion de Leachman était celui de Phyllis Lindstrom dans la série comique classique The Mary Tyler Moore Show, une partie qui lui a valu le Primetime Emmy Award for Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series deux années de suite. Elle a également dirigé la série dérivée Phyllis, qui lui a valu le Golden Globe de la meilleure actrice de télévision dans une comédie musicale ou une comédie.

Sur grand écran, Leachman remporterait également un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans le film de 1971 Le dernier spectacle d’image. Elle est également apparue dans des films comme Mel Brooks ‘ Jeune Frankenstein, le western classique Butch Cassidy et le Sundance Kidet le drame de Paul Newman WUSA. Plus récemment, elle a eu des rôles mémorables dans des films comme Bad Santa, La sonnerie de mariage, et Les Croods. Ses derniers rôles peuvent être vus à titre posthume dans les films à venir Vacances élevées et À ne pas oublier.

Leachman est également très connue pour son travail sur le petit écran. Cela inclut les rôles récurrents sur les sitcoms Les faits de la vie, Malcolm au milieu, et Élever l’espoir. Elle est également apparue dans des émissions comme Dieux américains, Le bureau, Deux hommes et demi, et Hawaii Five-O. Comme elle-même, Leachman a également servi un torréfacteur sur The Comedy Central Roast de Bob Saget et même concouru sur Danser avec les étoiles en 2008 à l’âge de 82 ans.

Son rôle sur Malcolm au milieu lui a valu un autre Emmy pour l’actrice invitée exceptionnelle dans une série comique à deux reprises et Leachman a également remporté un Emmy pour les actrices principales exceptionnelles dans une mini-série ou un film pour 1973. Une toute nouvelle vie. Avec 22 nominations au total, elle est l’actrice la plus nominée de l’histoire et ses huit victoires la lient à Julia Louis-Dreyfus avec le plus grand nombre de victoires Emmy de tous les temps.

Il n’y en aura jamais, jamais une autre comme Cloris Reachman, et nos pensées vont à sa famille et à ses amis en cette période difficile. Elle ne sera jamais oubliée. Puisse-t-elle reposer en paix. Cette nouvelle nous vient de TMZ avec des détails supplémentaires de People.

Sujets: Nécrologie, Oscars, Emmys