Cloris Leachman, grand-mère Ida à Malcolm au milieu, décède

Cloris Leachman, actrice et comédienne américaine de premier plan est décédée à l’âge de 94 ans. Le premier rapport de sa mort vient de TMZ, où son fils a confirmé que mardi soir, il serait parti pour des raisons naturelles à son domicile en Encinitas, Californie accompagné de sa fille Dinah.

Leachman a une carrière prolifique, reconnue pour ses rôles (qui lui donneraient de grandes distinctions) dans « Le spectacle de Mary Tyler Moore« , » TLe dernier spectacle d’image » et « Jeune Frankenstein». Né en Des Moines, Iowa Le 30 avril 1926, il commence à jouer après avoir remporté une bourse grâce au concours « Miss Amérique», Où il était dans les 16 premières places.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Disney modifierait une attraction en raison de critiques de racisme

Il a été supervisé par le scénariste et réalisateur gagnant Oscar Elia Kazan au « Actors Studio » de la ville de New York, réussissant avec grand succès dans ses représentations théâtrales. Après son premier rôle au cinéma en 1955 avec «Embrasse-moi mortellement« , Une série de performances de soutien la conduirait à jouer un rôle important dans les séries télévisées »La zone de crépuscule« , »Alfred Hitchcock présente » et « Gamine».

En 1971, sous la direction de Peter Bogdanovich, Je recevrais le oscar pour « Meilleure actrice dans un second rôle »Le dernier spectacle d’images», En plus d’avoir la marque de huit prix Primetime Emmy et un Emm de jouret beaucoup d’entre eux pour leur rôle dans « Le spectacle de Mary Tyler Moore».

Vers la fin de sa carrière (et l’une des rares apparitions à l’écran qu’il ait fait depuis la fin des années 1990), Leachman aurait de nouveau une certaine popularité grâce à la comédie FOX « Malcolm au milieu», Jouant un rôle de soutien occasionnel qui s’avérerait être l’un des personnages les plus mémorables de la série: Grandma Ida Welker.

La mère de Lois C’est une femme froide avec un caractère rigide et un fort accent roumain. Bien que cela ne soit jamais révélé dans la série, il est sous-entendu qu’il est un migrant d’un pays éteint appartenant au bloc soviétique.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Black Widow: Marvel n’a pas l’intention de le présenter en première sur Disney +

Détesté par sa fille et méprisé par le reste de la famille (en particulier Francis), Aller Elle est raciste, xénophobe et accro à la cigarette prête à poursuivre sa propre fille si elle veut en tirer quelque chose et dont les apparitions sont parmi les favorites des fans.

Elle se démarquerait également comme une grande actrice de doublage, participant à des projets d’animation tels que «Le géant de fer« , »Ponyo« , »Phineas et Ferb« Et les deux tranches de »Les Croods». Ses deux derniers rôles seraient dans les bandes « Vacances élevées » et « À ne pas oublier», Les deux seront bientôt publiés.