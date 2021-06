Clone Drone in the Danger Zone est un robot bagarreur à succès sur PC, disponible sur PS4 en juillet

Pas seulement un grand nom, Clone Drone in the Danger Zone est un robot bagarreur destructeur qui a été un succès auprès des joueurs PC. Le jeu est techniquement toujours en accès anticipé, mais une fois qu’il sera complètement sorti le 27 juillet, il arrivera également sur PlayStation 4.

Clone Drone in the Danger Zone (nous espérons ne jamais nous lasser d’écrire cela) a toutes sortes de modes de jeu, ce qui en fait un package assez robuste. Il existe des modes de survie en solo et de style arcade, des escarmouches en coopération et des matchs compétitifs à apprécier.

