Clive Barker retrouve les droits de Hellraiser aux États-Unis après une bataille judiciaire

Dans une décision juridique qui pourrait changer la donne, Clive Barker est sur le point de recouvrer les droits de Hellraiser. Barker, qui a écrit et réalisé le classique d’horreur de 1987, s’était engagé dans une bataille juridique pour récupérer les droits sur son travail, un peu comme ce qui se passait avec. vendredi 13 depuis plusieurs années maintenant. La différence est que Barker a prévalu et est désormais prêt à contrôler l’avenir de la franchise, du moins aux États-Unis.

Selon un nouveau rapport, Clive Barker « a réussi à tirer parti de la loi sur le droit d’auteur pour récupérer les droits américains sur la franchise. » L’avocat de Barker a déposé des documents devant le tribunal fédéral de Californie qui confirment un règlement avec Park Avenue Entertainment. Il s’agit de la société de production qui détient actuellement les droits sur l’original Hellraiser. Ces droits reviendront désormais à Barker le 19 décembre 2021.

Hellraiser était basé sur la nouvelle de Clive Barker, Le cœur enfer. En utilisant le Copyright Act de 1976, en particulier les dispositions de résiliation de la loi, Clive Barker a pu reprendre le contrôle de sa création. La loi permet aux auteurs de récupérer les droits des éditeurs après avoir attendu un certain temps, généralement autour de 35 ans, en envoyant un avis dans un délai de cinq ans. C’est ce que Barker a fait, bien que le producteur Larry Kuppin se soit battu pour empêcher que cela ne se produise. Les choses vont maintenant se compliquer en ce qui concerne les droits étrangers, car cela ne concerne que la loi américaine sur le droit d’auteur. Et avec d’autres auteurs qui cherchent à faire des démarches similaires avec leurs œuvres, cela pourrait être la première de nombreuses décisions juridiques historiques qui remettent les droits de franchise entre les mains des créateurs.

Il est important de noter que cela ne s’étend qu’à l’original Hellraiser. Les suites, produites depuis des années et aussi récemment qu’en 2018, ne sont pas la propriété de Clive Barker. Mais tous les projets futurs devront désormais avoir Clive Barker à bord. Cela pourrait, et nous soulignons pourrait compliquent les choses pour le prochain redémarrage du film, qui devrait être réalisé par David Bruckner (Le rituel). Pendant ce temps, HBO travaille sur une série télévisée basée sur Pinhead and the Cenobites, avec David Gordon Green (Halloween) à bord pour diriger. Dans ce cas, Barker a embarqué en tant que producteur exécutif, ce qui signifie qu’il se déroulera sûrement comme prévu.

vendredi 13 est enfermé dans un différend juridique depuis des années centré sur ce même problème. Le scénariste original Victor Miller avait tenté d’utiliser le même acte pour récupérer les droits. Le réalisateur Sean S. Cunningham, cependant, a affirmé que Miller était un écrivain pour compte d’autrui. Non seulement cela, mais le film slasher original de 1980 ne présente que brièvement Jason Voorhees, et pas de la façon dont nous le connaissons aujourd’hui. En tant que tel, les droits pourraient être divisés quand tout est dit et fait. Miller pourrait posséder le vendredi 13 nom sans la version emblématique de Jason Voorhees. Mais ce ne sera pas le cas avec Hellraiser. C’est la création de Barker, de part en part. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

Sujets: Hellraiser