Clive Barker espère toujours faire sa propre version de « The Mummy »

Pendant des décennies, les momies ont été utilisées comme élément narratif dans les films d’horreur, bien qu’il semble qu’Universal Studios puisse avoir une sorte de monopole sur ces morts-vivants de l’Égypte ancienne, avec ses différentes interprétations de « The Mummy » atteignant le grand écran de temps en temps. temps.

Debido a que la última cinta en 2017, protagonizada por Tom Cruise, fue una verdadera decepción crítica y financiera, el destacado productor, cineasta y autor de horror Clive Barker aún guarda algunas esperanzas para que su visión sobre este monstruo pueda materializarse en la gran pantalla dans un futur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Révéler la première image officielle de « Don’t Breathe 2 »

On se souvient surtout de Clive Barker pour avoir écrit et réalisé le film de 1987 «Hellraiser», une adaptation de son propre roman «The Hellbound Heart». En plus d’avoir une longue carrière en tant qu’écrivain de fantaisie noire pour adultes et d’histoires d’horreur, Barker a réalisé des classiques cultes tels que « Nightbreed » ou « Lord of Illusions ».

Bien avant que Brendan Fraiser ne joue dans le redémarrage d’action-aventure vaguement basé sur la pièce mettant en vedette Boris Karloff en 1932 à la fin des années 90, Barker avait déjà développé sa propre version de l’histoire, qui, sans manquer de sa tradition narrative, comportait des éléments macabres. plus proche de l’histoire originale.

« J’ai eu mon premier changement de sexe transsexuel, donc j’étais bien en avance. » Barker a souligné le podcast Post Mortem. «Il y avait donc un bébé, un garçon né au début du récit, qui est évidemment significatif dans le récit, mais nous avons coupé 20 ans et maintenant il n’y a aucun signe de ce type, Il y a cette femme merveilleusement étrange et mystérieuse qui est partie du récit, une partie très importante. Je ne veux pas dire grand-chose car nous le ferons un jour, j’espère. Nous devrions parler à Netflix. »

Barker souligne que l’intention était de présenter cet enfant au début comme « cette femme exquise » et à partir de là, un récit moderne de « La Momie » serait réalisé. Barker assure que c’est sa naïveté envers «les hommes en costume» que sa proposition sera acceptée lorsqu’il la présente en 1989 aux studios de cinéma.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Samuel L.Jackson célèbre le jour de la guerre des étoiles avec un t-shirt épique

Bien que « Dark Universe » ait été pratiquement démantelé après la première de « The Mummy » en 2017, la sortie de « The Invisible Man » en 2020 a provoqué des projets tels que « The Wolf Man », « Dracula » ou « The Bride of Frankenstein »Ont été réactivés, bien que sous forme de projets individuels, de sorte que Barker a encore des opportunités de concrétiser sa vision.