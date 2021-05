Clipt, l’application OnePlus qui vous permet de synchroniser le presse-papiers de votre mobile Android avec l’ordinateur et vice versa

OnePlus a lancé Clipt, la première application smartphone à sortir de votre OneLab. L’application, en bref, vous permet de synchroniser le presse-papiers d’un mobile Android avec celui de l’ordinateur (et vice versa), afin que nous puissions partager des fichiers, des textes ou des liens entre les deux appareils facilement et simplement.

Il est à noter que bien qu’il ait été développé par OnePlus, Clipt, en principe, devrait fonctionner sur n’importe quel mobile Android. Pour l’utiliser, il vous suffit de télécharger Clipt depuis le Google Play Store et, sur votre ordinateur, l’extension pour Google Chrome. L’application utilise notre stockage Google Drive pour l’échange de fichiers et dispose d’un système dont l’objectif est de l’empêcher de se remplir.

Copier sur mobile, coller sur PC

Le fonctionnement de l’application est très simple. Une fois que nous avons installé Clipt sur le mobile et l’extension dans Google Chrome, il suffit de nous devons nous connecter avec notre compte Google (pour pouvoir accéder à Google Drive) et commencer à envoyer du contenu. Bien qu’il demande des autorisations de lecture et d’écriture, Clipt ne peut télécharger que les fichiers qu’il a créés, c’est-à-dire qu’il n’accède pas au reste des fichiers que nous avons pu enregistrer dans le cloud Google.

Une fois l’application configurée et synchronisée avec l’extension Google Chrome, nous devrons simplement sélectionner le texte d’un site Web ou d’une application, cliquer sur « Copier », abaisser le rideau de notification et cliquez sur le bouton qui apparaîtra dans la notification persistante de Clipt. Le contenu sera copié dans le presse-papiers et, à partir de Windows, nous pouvons faire copier coller dudit texte.

App pour Android.

Afin de envoyer des images ou des fichiers du mobile à l’ordinateur, le processus est similaire. Il vous suffit d’ouvrir l’image ou le fichier dans la galerie / le gestionnaire de fichiers, de cliquer sur «Partager» et de sélectionner «Clipt». Le fichier sera téléchargé et Chrome nous enverra une notification lorsque nous pourrons le télécharger. Lorsque vous cliquez dessus, le fichier se télécharge normalement.

Et de l’ordinateur au mobile? C’est aussi possible. Sur l’ordinateur, vous devez sélectionner du texte (dans Chrome ou dans n’importe quel programme) et le copier. Fait ça, le presse-papiers se synchronisera automatiquement, donc dans le mobile il suffira de cliquer sur un espace vide, de cliquer sur « Coller » et voilà, le texte copié sur l’ordinateur sera collé sur le mobile. Pour envoyer des images ou des fichiers, vous devez utiliser l’extension Google Chrome elle-même et télécharger les fichiers directement à partir de celle-ci.

Extension PC.

Et nous avons dit auparavant que Clipt avait un système pour éviter de mettre fin à notre stockage Google Drive, et c’est l’application conserve les dix derniers fichiers que nous avons téléchargés tout en éliminant les anciens. À propos, il convient de noter que si nous installons l’extension Google Chrome, elle continuera à fonctionner en arrière-plan, ce qui est nécessaire pour que le presse-papiers soit synchronisé à tout moment.

Pour l’instant, Clipt ne fonctionne que dans Google Chrome et avec les téléphones Android. De OnePlus, ils prétendent travailler pour le rendre compatible avec d’autres navigateurs basés sur Chromium et avec l’application pour iOS. Dans tous les cas, ce que nous avons jusqu’à présent fonctionne étonnamment bien. Il faudra attendre de voir comment cela évolue.

