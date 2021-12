Clip promotionnel et affiche de Marvel’s Living Vampire : Morbius !

BiSilque Panneau mural à clip et cadre arrondi - format A0 - aluminium

Modifiez rapidement et facilement les affiches promotionnelles ou d'informations que vous souhaitez présenter grâce aux panneaux muraux à clip et cadre arrondi Bi-Office.Idéal pour afficher des posters, des affiches, des promotions et autres informations publiques, ce panneau à clip Bi-Office Snap Frame s'ouvre facilement afin d'en changer rapidement le contenu. Idéal pour les magasins, les écoles et une utilisation générale au bureau, ce panneau en aluminium est doté d'un cache transparent en plastique pour protéger le contenu. Fourni avec un kit de fixation murale pratique, ce panneau est idéal pour tous les posters et affiches de format A0.Cadre en aluminium Cache transparent en plastique pour protéger le contenu Idéal pour l'affichage de promotions, d'offres, d'affiches et d'informations publiques Fixation murale incluse Dimensions : A0 (841 x 1189 mm)