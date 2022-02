Clip exclusif : une chanteuse boulimique se bat pour cacher son secret dans « Shapeless »

Après avoir bien performé auprès des téléspectateurs et des critiques au Tribeca Film Festival 2021, Samantha Aldana Informe sort en salles le 10 février. Le film met en vedette la co-scénariste Kelly Murtagh dans le rôle principal d’Ivy, une chanteuse qui a du mal à s’intégrer tout en cachant son trouble de l’alimentation à tout le monde autour d’elle. Vous pouvez avoir un aperçu de la vie d’Ivy alors qu’elle souffre de ce qui devrait être une soirée amusante au bar avec des amis dans notre clip exclusif ci-dessous.

Informe suit Ivy, une chanteuse en difficulté coincée dans des bars de plongée, qui rêve de se produire dans des clubs de musique haut de gamme. Située dans le monde musical et kaléidoscope sombre de la Nouvelle-Orléans, Ivy est hantée par une boulimie non traitée qui transforme sa forme en un monstre hideux. Le seul moyen d’empêcher sa transformation grotesque de prendre le dessus est d’utiliser son trouble de l’alimentation.

Ivy est coincée dans un cycle sans fin de boulimie et de purge alors qu’elle se retire plus profondément dans sa propre psyché déformée. Elle a du mal à maintenir un sentiment de normalité alors que les relations avec tous les membres de son groupe, son travail et sa maison se dégradent rapidement alors qu’elle cache désespérément sa boulimie et son secret encore plus sombre – c’est un monstre. Alors qu’elle s’enfonce encore plus profondément dans la maladie qui contrôle son corps et son esprit, sa voix se détériore de manière inquiétante. Lorsque sa grande rupture arrive enfin, elle est obligée de faire face à sa dépendance et aux monstres qui l’accompagnent, sous peine de tout perdre.

« Lorsque Kelly Murtagh est venue me voir pour réaliser un film basé sur sa lutte contre un trouble de l’alimentation, j’ai été inspirée par son courage », a déclaré la réalisatrice du film, Samantha Aldana. « J’ai passé l’année suivante absorbée par la recherche, travaillant à acquérir une compréhension plus profonde de la complexité de ces maladies. En m’immergeant dans ce monde, j’ai vu l’opportunité d’aborder ce sujet d’une nouvelle manière.

Aldana ajoute : « Je voulais raconter l’histoire hantée d’une femme qui lutte contre son trouble de l’alimentation, et je voulais me concentrer sur une partie de sa vie lorsqu’elle perd cette bataille. Je voulais explorer l’esprit d’un personnage rempli de d’horreur et de fantastique en réalisant un film d’horrible fantasy. Informe, nous avons entrepris d’explorer des couches au-delà de ce qui est souvent montré à l’écran. Il ne s’agit pas de « réparer » le personnage. Il s’agit d’une femme qui rechute dans une maladie qu’elle n’est plus capable de cacher, et le public partage intimement sa réalité alors qu’elle fait face à cette dépendance potentiellement mortelle. »

« À la Nouvelle-Orléans, avec notre équipe d’artistes et de collaborateurs brillants, nous avons entrepris de créer un monde qui représente cette réalité », explique le cinéaste. « Chaque élément du film reflète le chemin douloureux de la détérioration du personnage. Nous avons découvert des façons uniques de montrer ce que c’est que d’être accro à la nourriture, d’expliquer ce que c’est que de voir son corps d’une manière que personne d’autre ne voit et d’explorer les nombreux mensonges que vous raconte la haine de soi. J’espère que les représentations dynamiques dans Informe fournira aux personnes aux prises avec des troubles de l’alimentation une représentation différente de leurs expériences, et j’espère qu’en utilisant une approche plus brute et personnelle, certains publics pourront trouver une nouvelle empathie et une nouvelle compréhension. »

Informe est réalisé par Samantha Aldana et écrit par Kelly Murtagh et Bryce Parsons-Twesten. Le film met en vedette Murtagh, Bobby Gilchrist, Jamie Neumann, Marco Dapper, Erika Ashley, Gralen Bryant Banks et Zardis Nichol. Murtagh et Gilchrist ont également produit avec Lizzie Guitreau, William Ramsey, R. Todd Campbell et Brian C. Miller Richard.

Informe sortira en salles le 10 février 2022.





