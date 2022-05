Clip exclusif : un requin affamé trouve son prochain repas dans un appât pour requins

Nous approchons rapidement de l’été, qui est toujours un bon moment pour les fans pour regarder de nouveaux films d’horreur sur les requins. Quelques jours avant la sortie du nouveau film Appât à requin dans les salles et en numérique le 13 mai 2022, nous avons un clip exclusif à ses débuts, mettant en vedette le moment où un grand requin affamé attaque un groupe d’amis. Dans notre seul clip, que vous pouvez regarder ci-dessous, le film est certainement à la hauteur de son titre.

James Nunn dirige Appât à requin en utilisant un scénario de Nick Saltrese. Le thriller met en vedette Holly Earl, Jack Trueman, Catherine Hannay, Malachi Pullar-Latchman et Thomas Flynn. Vous pouvez lire le synopsis officiel du film ci-dessous.

« Un groupe de brise-printemps profite du voyage de sa vie sur les plages de sable du Mexique. Alors que le soleil se lève après une nuit de fête, ils volent quelques jet-skis et partent en mer. Mais la bravade et les mauvaises décisions conduisent à un accident terrifiant. Échoué à des kilomètres du rivage, la véritable horreur commence lorsque le groupe se rend compte qu’il a dérivé dans des eaux infestées de requins. Sans retour et un ami qui saigne abondamment, le groupe doit rapidement trouver comment survivre au prédateur qui se cache dans les eaux en contrebas. »

Le réalisateur de Shark Bait a travaillé sur les films à 47 mètres de profondeur





Appât à requin le réalisateur James Nunn entre dans ce film avec une certaine expérience dans le genre. Il a travaillé comme directeur de deuxième équipe sur 47 mètres plus bas avec sa suite, 47 mètres plus bas : sans cage. Nunn a également réalisé Eliminateurs, Le marin 5 & 6et Un tir.

« Le 47 mètres plus bas les films étaient très amusants à travailler et j’ai beaucoup appris sur eux parce que c’était un cinéma tellement technique « , a déclaré Nunn à propos de son travail sur ses films de requins dans une interview avec Kung Fu Kingdom. « Ensemble, ils ont fait plus 120 millions de dollars dans le monde, donc c’est une bonne chose à laquelle s’attacher dans l’espoir d’obtenir mon propre gros film de 50 millions de dollars. »

Notant comment son travail sur ces films a conduit à Appât à requinqui s’intitulait à l’origine Jet skiNunn a ajouté: « Depuis que j’ai fait ces films en tant que réalisateur de la deuxième unité, un gars est venu me voir avec un scénario pour un autre film de requin appelé Jet ski, et était comme ‘Hé, tu sais comment faire un film sur les requins, tu veux faire le tien ?’ et j’ai dit : ‘Ouais, ouais, je vais faire le mien !’ C’était donc une sorte de tremplin pour faire ça et faire quelque chose d’un peu différent avec un film de créatures. »





Nunn a également expliqué à quel point la réalisation de deuxième unité était facile pour lui et que c’est encore mieux s’il en sort avec un bon crédit sur un film qui fonctionne bien. Son objectif est d’en arriver au point où il réalise ses longs métrages à gros budget sur le modèle de Marvel ou Monde jurassique films. Pour l’instant, les cinéphiles peuvent voir ce qu’il peut faire avec Appât à requin.

Appât à requin sortira en salles et en numérique le 13 mai 2022. En plus de notre clip exclusif ci-dessus, vous pouvez regarder la bande-annonce officielle du film ci-dessous.





