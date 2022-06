Clip exclusif : Tahara Stars Rachel Sennott et Madeline Gray DeFreece perturbent un enterrement

Tahara a sa première en salles aujourd’hui au Quad à New York et devrait avoir une sortie en salles expansive dans les semaines à venir. Le film, réalisé par Olivia Peace et écrit par Jess Zeidman, suit deux jeunes filles juives (Rachel Sennott et Madeline Gray DeFreece) lors d’un enterrement et de ses conséquences dans leur école hébraïque, et a récemment reçu le très convoité Critic’s Pick du New York Times. .

Une comédie noire sur les éveils sexuels, la mort et l’expérience adolescente, Tahara est un film unique qui croise plusieurs voix et expériences, grâce à sa distribution et son équipe diversifiées, pour raconter une histoire étonnamment drôle et universelle. DeFreece dépeint de manière experte l’isolement et l’inconfort d’être la seule personne de couleur dans un espace à prédominance blanche, jouant Carrie, la meilleure amie du personnage dominant de Rachel Sennott, Hannah. Dans le clip suivant, les deux meilleurs amis (qui sont sur le point de se lancer dans un douloureux voyage de découverte de soi qui pourrait bien mettre fin à leur amitié) ont une conversation perturbatrice lors des funérailles de leur camarade de classe.

La réalisatrice Olivia Peace a une énergie implacable tout au long du film, utilisant une variété de tactiques pour raconter une histoire engageante et visualiser les voyages de ces personnages. Ici, elle combine une utilisation intelligente des sous-titres, un rapport d’aspect serré de 1: 1, des éclats sonores soudains et une animation amusante pour décrire la conversation révélatrice dans le script de Zeidman. DeFreece et Sennott sont excellents même sans dire un mot de dialogue parlé.

Tahara tardait à venir, dit Zeidman

Le film fait des vagues pour sa représentation authentique non seulement de l’expérience noire ou queer, mais de l’expérience des adolescents en général. Une partie de cette honnêteté découle sûrement du scénario de Zeidman, qu’elle a en fait commencé à l’âge de 19 ans. Zeidman dit :

J’ai commencé ce scénario quand j’avais 19 ans et j’étais terrifié de ne plus être un adolescent. J’avais vécu toute ma vie, semblait-il, désireux d’être un adolescent et l’idée que je ne pouvais plus revendiquer cette identité m’a forcé à reconsidérer ce qu’était mon identité. Je savais que j’étais juif. Je savais que j’étais pédé. Je savais que je voulais faire des films. J’ai donc immortalisé ce sentiment dans un scénario et convaincu personne après personne d’y croire.





Plusieurs de ces personnes ont collaboré à la réalisation de ce film indépendant, notamment le réalisateur Peace et les stars DeFreece et Sennott (que l’on peut également voir dans la comédie juive Bébé Shiva). Ils ont tiré Tahara dans une véritable synagogue, celle que Zeidman fréquentait autrefois. L’écrivain et producteur exécutif poursuit :

Nous avons fait quelque chose que je ne pensais vraiment pas pouvoir faire : convaincre le personnel de la synagogue de mon enfance, Temple Beth El à Rochester, NY, de nous laisser faire le film là-bas. Et généreusement, ils ont accepté. Nous avons filmé autour des services quotidiens et des classes d’écoles religieuses. Nous avons mis en place des couvertures acoustiques pendant que le temple était en construction pendant toute la durée de notre tournage, et les murs ont été excavés pour enlever les décennies d’amiante. Nous avions 100 000 €, 15 jours et trois lumières : deux réelles et une faite d’une plaque de cuisson.

Malgré tout cela, le projet passion a vu le jour et maintenant, près de deux ans après la fin du tournage, Tahara arrive enfin dans les salles avec un succès généralisé. Vous pouvez en savoir plus sur Tahara et ses projections à venir avec l’aimable autorisation de Film Movement ici, et vous pouvez regarder une bande-annonce ci-dessous.