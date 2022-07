Clip exclusif: Owen Miller se débat avec sa santé mentale à Marcus

Juste avant la première de la dernière version de Gravitas Ventures Marc, nous avons un extrait exclusif du film que nous sommes heureux de présenter en avant-première. Dans le film, Owen Miller joue un homme qui doit faire face à ses problèmes de santé mentale afin de trouver le vrai bonheur. Vous pouvez avoir un aperçu du long métrage en regardant notre clip ci-dessous, présentant une scène avec le personnage de Miller détaillant comment ces problèmes ont radicalement affecté sa vie.

« Tout cela parce que j’ai essayé d’obtenir de l’aide », se lamente Marcus de Miller dans le clip. « Vous vous êtes déjà demandé pourquoi plus de gens ne demandent pas d’aide ? Pourquoi tant de gens y mettent fin ? C’est parce que c’est plus difficile que d’appeler un numéro 800. Cela prend beaucoup plus que cela. J’ai décidé que je n’essaierais jamais d’obtenir aider à nouveau. Je trouve que les distractions sont plus utiles.

Marc est écrit et réalisé par JR Poli et est basé sur le court métrage primé du même nom. L’adaptation du long métrage met en vedette Owen Miller, Katana Malone, Todd Bruno, Jennifer Lynn Sharp et Paul « Big Show » Wight. Poli et Miller ont produit avec Jose Luis Martinez. Vous pouvez lire le synopsis officiel de Marc dessous.

Marcus a un passé mouvementé et un présent instable. Alors qu’il lutte avec acharnement contre une maladie mentale, une nouvelle inattendue lui offre une nouvelle opportunité de réparer de vieux torts et de faire amende honorable. Dans l’espoir de se réconcilier avec sa fille dont il est séparé, Marcus laisse sa vie derrière lui et se lance dans une aventure pour trouver un but, le pardon et la rédemption. Mais Marcus devra faire face aux conséquences de sa vie passée et surmonter le plus grand obstacle de tous afin de trouver le bonheur : Lui-même.

Paul Wight était intrigué par les aspects de santé mentale de Marcus

Gravitas Ventures

L’un des principaux acteurs de Marc, Paul Wight, est surtout connu pour sa carrière de lutteur professionnel. Il a auparavant passé de nombreuses années à se produire en tant que Big Show à la WWE et peut actuellement être vu sur la programmation AEW. Mais il apparaît dans des films depuis les années 1990 et joue un rôle clé dans Marc. Nous avons récemment parlé avec Wight du film et la superstar de la lutte a expliqué comment l’histoire l’avait séduit en raison de son exploration de la santé mentale.

« L’un des messages qui m’intéressait à propos du scénario était la sensibilisation à la santé mentale », nous a dit Wight. , il est l’une des rares personnes de sa vie à savoir qu’il y a quelque chose qui ne va pas mais sans savoir comment l’aborder. Beaucoup de choses sont faites pour montrer son soutien à Marcus mais en même temps, il ne comprend pas ce qu’il traverse. »

Wight a ajouté: « Je pense que c’est un peu un message d’avertissement pour beaucoup de gens qui apprennent à comprendre les amis ou la famille qui ont des problèmes de santé mentale, comment leur parler, et parfois même juste comment écouter et être Là. Parfois, il ne s’agit pas de le résoudre, il s’agit de croire que c’est un problème et d’être solidaire, et de faire savoir à quelqu’un que vous êtes là pour lui. Donc, j’aime l’interaction que mon personnage a avec le personnage d’Owens. Il savait que quelque chose n’allait pas. mal, mais a demandé comment l’aborder et comment montrer son soutien.

Marc devrait sortir en salles et en numérique le 15 juillet 2022. Vous pouvez regarder la bande-annonce officielle ci-dessous, avec l’aimable autorisation de Gravitas Ventures sur YouTube.