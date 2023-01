Clip exclusif Night Train : aperçu de Diora Baird dans le rôle de Jaylynne Jackson

Avant la sortie en salles le 13 janvier 2023 du nouveau thriller d’action à indice d’octane élevé de Saban Films, Train de nuitnous pouvons offrir à nos lecteurs un extrait exclusif du film, écrit par CJ Walley (Double menace, Seuil de rentabilité) et réalisé par Shane Stanley (Rock of Love avec Bret Michaels, Méfiance).





Découvrez-le ci-dessous :

Le film met en vedette Danielle C. Ryan (Le chat dans le chapeau) en tant que mère célibataire Holly McCord. Luttant pour joindre les deux bouts en tant que coéquipière hollywoodienne, Holly décide d’enfreindre la loi pour sauver la vie de son jeune fils, échappant de peu à la capture par un agent du FBI impitoyable tout en faisant fonctionner des fournitures médicales et des médicaments au marché noir dans une camionnette gonflée. Ryan joue aux côtés de Diora Baird comme Jaylynne Jackson, Joseph D. Reitman comme Tommy Talbot, Ivan Sergei comme agent Connolly, Kevin Joy comme Zack Harper, Paul Haapaniemi comme Renzo Romeo, Joe Lando comme Chuck McCord, Abraham Benrubi comme M. Maxwell, Reggie Austin en tant que directeur commercial, Brent Bailey en tant que camionneur et Thomas Nelson dans un rôle non divulgué.

FILM VIDÉO DU JOUR





Saban Films

Un nouveau thriller d’action, Métal américaindirigé par John Travolta (Pulp Fiction) est également en route de Saban Films en 2023. Par Le journaliste hollywoodien, Saban a obtenu les droits mondiaux du film sur le marché de Cannes peu de temps après son annonce. Métal américain met également en vedette Stephen Dorff (Lame), Shiloh Fernandez (Evil Dead), Kevin Dillon (Les portes), et Ashley Benson (Jolies petites menteuses).

L’écrivain et réalisateur pour la première fois Nicholas Maggio raconte l’histoire d’un père de famille désespéré et en difficulté qui vole un moulin à pilules. Par définition, un vol consiste à prendre la propriété d’autrui en utilisant des menaces ou la force (donc le synopsis n’a pas de sens), mais finalement, le protagoniste se retrouve traqué à la fois par la police et la mafia.

Le film est produit par Corey Large et Bernie Gewissler de 308 Entertainment en association avec Bondit Media Capital. Les cinéastes prévoient une sortie en 2023 pour Métal américain maintenant que le film a son soutien.

Train de nuit est prévu pour une sortie en salles le 13 janvier 2023, et en numérique et à la demande le 17 janvier 2023.