Clip exclusif : les tensions montent entre Malin Akerman et Lorenza Izzo dans The Aviary

De Saban Films et Paramount Pictures vient le nouveau thriller La Volière, et avant sa sortie cette semaine, nous avons un clip exclusif à découvrir. Écrit et réalisé par Chris Cullari et Jennifer Raite, le film met en vedette Malin Akerman (Filles finales, Le billet) et Lorenza Izzo (Hacks, Il était une fois à Hollywood), et les choses deviennent tendues entre les deux dans notre clip alors qu’ils font une découverte déroutante. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous.

Avec Akerman et Izzo, le film met en vedette Chris Messina et Sandrine Holt. Vous pouvez lire le synopsis officiel du film ci-dessous.

« Pris au piège sur le campus désertique isolé de Skylight, The Aviary, Jillian (Akerman) et Blair (Izzo) unissent leurs forces pour s’échapper perfidement. Seuls dans la nature sauvage, ils sont rongés par la paranoïa et incapables de se débarrasser du sentiment qu’ils sont suivis. par le chef de la secte, Seth (Messina), un homme aussi séduisant qu’il contrôle.Avec des réserves en baisse et leurs sens défaillants, Jillian et Blair sont confrontés à une question terrifiante : comment fuir un ennemi qui vit dans sa tête ? «

Les réalisateurs de The Aviary veulent bouleverser le genre





Chris Cullari et Jennifer Wraite, les réalisateurs et scénaristes de La Volière, font leurs débuts en tant que réalisateurs avec ce film. Ils ont déjà sorti le court métrage de comédie d’horreur acclamé La soirée pyjama et a créé la série YouTube Red 12 jours mortels, faisant leurs débuts épisodiques. Ils ont également écrit et produit le pilote de thriller 2017 Sauve qui peut et a récemment développé un nouveau pilote pour The CW et CBS TV Studios, ainsi qu’un long métrage d’action/horreur pour Blumhouse et le réalisateur Len Wiseman.

Avec La Volière, Cullari et Wraite cherchent à innover avec le genre. Les cinéastes ont abordé les inspirations du film ainsi que ce qu’ils espèrent accomplir avec le film dans une déclaration.

« Nous avons tous les deux appris que la manière difficile de grandir – l’un dans une famille catholique stricte et l’autre avec une mère obsédée par le New Age – et nous avons passé le reste de nos vies fascinés par les impasses et les routes sombres que les gens empruntent. dans leur quête de sens », lit-on en partie dans la déclaration. « Ce que nous avons découvert, c’est à quel point cette recherche est universelle. Que nous soyons façonnés par la religion, les bulles des médias sociaux, les convictions politiques ou nos sentiments instinctifs sur le bien et le mal, nous nous efforçons tous de nous adapter au monde et à ses problèmes – notre problèmes – dans un cadre qui guide notre prise de décision. C’est ce que notre cerveau a évolué pour faire, après tout : créer de l’ordre à partir d’un chaos infini. Ce qui est terrifiant, c’est la facilité avec laquelle ces cadres peuvent être détournés, même par les dirigeants les mieux intentionnés. . Et soyons honnêtes : tous les dirigeants ne franchissent pas cette barre. »





Les cinéastes ont ajouté: « Nous avons décidé de raconter l’histoire de deux femmes fuyant à pied un culte » corporatif « moderne à travers le désert et le cauchemar qui s’ensuit. Attirés par la paranoïa, le doute, la culpabilité et une peur croissante qu’elles soient être suivi, nous voulons que le public soit juste à côté d’eux. Nous voulons que nos téléspectateurs aient peur pour nos personnages et aient l’impression qu’ils reconstituent le mystère avec eux. Et quand les femmes commencent à se retourner, notre peur croissante devrait demander : échappent-ils au désert ? »

« En fin de compte, le film que nous faisons n’est pas un » film culte « au sens traditionnel », déclarent Cullari et Waite. « Nous voulons renverser le genre, abandonner les robes et les rituels, et nous concentrer sur le drame humain au cœur de tout système de croyance. Notre film parle des mensonges qu’on nous raconte, des mensonges que nous nous racontons et de la lutte pour voir le monde tel qu’il est vraiment.Bienvenue à THE AVIARY





La Volière sortira en salles, en numérique et à la demande le 29 avril 2022. Vous pouvez regarder la bande-annonce complète du thriller ci-dessous, et vous pouvez en savoir plus sur les autres œuvres de Saban Films sur SabanFilms.com.





