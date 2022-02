Clip exclusif : Harley Quinn Smith se fait rejeter dans « Student Body »

Nous avons un clip exclusif à dévoiler du nouveau film d’horreur Conseil des élèves avant sa sortie numérique. Le 8 février, le film peut être acheté numériquement, avec l’aimable autorisation de 1091 Pictures. Vous pouvez d’abord jeter un coup d’œil aux personnages interprétés par Harley Quinn Smith et Austin Zajur dans le clip ci-dessous, culminant avec une référence maladroite à un burrito suivie d’un rejet. Bien sûr, les choses ne feront qu’empirer à partir de là une fois qu’un maniaque aura piégé les élèves à l’intérieur du bâtiment de l’école et commencera à les éliminer.

Dans Conseil des élèves, la lycéenne Jane Shipley s’efforce de réparer sa relation brisée avec sa meilleure amie d’enfance, Merritt, et de s’intégrer au groupe d’amis rebelles de Merritt. Lorsque le professeur de mathématiques de Jane dépasse ses limites après les cours, une administration apathique force Jane et Merritt à prendre les choses en main. Merritt manipule la situation contre la volonté de Jane, entraînant leur relation dans de nouvelles turbulences.

Cherchant toujours son approbation, Jane rejoint Merritt et sa clique alors qu’ils pénètrent dans l’école ce vendredi soir pour faire la fête et faire une farce. Le groupe découvre bientôt qu’ils ne sont pas seuls : quelqu’un les a enfermés à l’intérieur et les traque un par un. Pour survivre à la nuit, Jane doit trouver la force d’échapper aux portes verrouillées et aux relations toxiques qui l’enferment au sein du lycée préparatoire d’Allendale.

Conseil des élèves est écrit et réalisé par Lee Ann Kurr. Le film met en vedette Christian Camargo, Montse Hernandez, Cheyenne Haynes, Harley Quinn Smith, Austin Zajur et Anthony Keyvan.

La scénariste-réalisatrice Lee Ann Kurr a été inspirée par les cauchemars





1091 films

Dans une déclaration décrivant l’inspiration du film, Kurr explique : « Je fais assez souvent des cauchemars. Dans un processus d’alchimie mentale masochiste, tout stress non résolu de ma journée est probablement transformé en scénarios étranges et troublants lorsque je m’endors. Neuf fois sur dix , ces scénarios m’ont ramené au lycée. Certaines ombres m’ont suivi à cet âge– anxiété sociale, perfectionnisme, faible estime de soi– et c’est pourquoi ces années se sont avérées un fourrage fiable pour mon subconscient. les ombres persistantes sont aussi la raison pour laquelle j’ai choisi de faire mon premier long métrage sur le cauchemar de grandir. »





« Dans Conseil des élèves, des ombres similaires poursuivent Jane Shipley, seize ans », ajoute le scénariste-réalisateur. « Mais alors que j’enfermais mes ombres dans des caves mentales, trop honteuse pour s’ouvrir aux autres, le film utilise des éléments de genre pour extérioriser la crise de Jane pour le public. Les voix d’amis et de mentors potentiels parlent des pires peurs, de véritables ombres suivent et regardent dans les couloirs, l’apparat de la fierté de l’école inflige terreur et violence. En racontant l’histoire de Jane comme un film de genre, Conseil des élèves exhume les horreurs psychologiques de ne jamais se sentir assez bien, de ne jamais savoir si quelqu’un s’en soucie réellement, de ne jamais profiter de la liberté et du confort dans sa propre peau. »

Kurr note : « Ces horreurs, et la douleur qu’elles infligent, sont bien plus universelles que mon jeune moi n’aurait pu le croire. La crise de Jane aboutit finalement à une catharsis, mais aussi à une tragédie. J’espère que son histoire libérera les téléspectateurs, qu’ils soient encore au lycée ou pas, de descendre dans leurs propres caves et d’éclairer leur propre ombre. Peut-être verront-ils que leurs voisins aussi ont de telles caves. Et peut-être le film déclenchera-t-il une seconde alchimie mentale, au-delà de la génération des cauchemars : celui de transformer la honte en compassion, car la compassion est la substance dont on a désespérément besoin pour éviter que l’horreur et la tragédie ne frappent Conseil des élèves‘s Allendale High School. Comme dans n’importe quel lycée. Comme partout, vraiment. »





Conseil des élèves est disponible à la vente en numérique le 8 février 2022.





