Clip exclusif : Edgar Allan Poe cherche des réponses à Raven’s Hollow

Avec Le creux du corbeau maintenant en streaming sur Shudder, nous avons un clip exclusif pour la première qui donne un aperçu du nouveau film d’horreur. A Shudder Original, le film suit un jeune Edgar Allan Poe (William Moseley) et quatre autres cadets de West Point lors d’un exercice d’entraînement lorsqu’ils sont attirés par une découverte macabre dans une communauté oubliée. Dans notre clip, que vous pouvez regarder ci-dessous, Edgar est à la recherche d’un de ses camarades cadets qui a mystérieusement disparu.





Le creux du corbeau est écrit et réalisé par Christopher Hatton avec une histoire de Hatton et Chuck Reeves. Caroline Stern, Todd Lundbohm et Andrejs Ekis ont produit. Les producteurs exécutifs incluent Christina Lundbohm, Michael Sharkey, Al Nguyen, Mark Andrews, Stephanie Denton, Emily Gotto, Patrick Fischer, Richard Kondal et Sean Wheelan.

Avec Moseley dans le rôle de Poe, le film met également en vedette Melanie Zanetti, Kate Dickie et David Hayman. Le synopsis officiel est le suivant :

Automne 1830. Le cadet militaire de West Point Edgar Allan Poe et quatre autres cadets lors d’un exercice d’entraînement dans le nord de l’État de New York tombent sur un homme éviscéré sur un étrange support en bois. Ses derniers mots les dirigent vers une communauté oubliée, qui, selon eux, garde de sinistres secrets. Fasciné par la belle et mystérieuse fille de l’aubergiste Charlotte et alimenté par le refus du résident de la ville de parler du meurtre, Poe décide de découvrir la vérité. Risquant sa vie et plus encore, Poe se retrouve finalement face à face avec la terreur qui le hantera pour toujours.





Edgar Allan Poe a inspiré d’innombrables histoires d’horreur

Frémir

Edgar Allan Poe a longtemps été considéré comme l’un des plus grands auteurs de tous les temps, et ses diverses œuvres ont inspiré de nombreuses adaptations sur plusieurs supports. Il continue d’inspirer plus de cent cinquante ans après sa mort, influençant d’autres auteurs notables comme HP Lovecraft et Stephen King. Mais Poe lui-même est une figure mystérieuse avec une grande partie de son histoire réelle laissée à l’inconnu. Cela le rendait parfait pour le rôle du protagoniste dans Le creux du corbeau.

« Poe est resté dans l’histoire comme une figure pâle et hantée, mais bien avant cela, il était un cadet brillant et distingué de West Point », déclare un communiqué de presse de Shudder de l’auteur largement connu de Le corbeau. « Les événements entourant sa décharge soudaine n’ont jamais été expliqués. C’est ici que se déroule notre histoire. Dans Le creux du corbeau, Poe devient le personnage central d’une horreur gothique imaginative qui plonge dans les origines de sa sombre fiction et de sa psyché fracturée. C’est l’histoire fantastique de la façon dont Poe est devenu Poe. »

Le streamer basé sur l’horreur ajoute : « Les histoires de Poe étaient si sombres et effrayantes qu’elles ont fondamentalement changé la littérature et la culture pop. Qu’est-ce qui a poussé Edgar Allan Poe à explorer de telles profondeurs d’horreur psychologique ? . Sa biographie fournit une foule de mystères alléchants qui pourraient expliquer ses écrits morbides. La dépendance à l’alcool et aux drogues hallucinogènes. La mort tragique de son seul véritable amour. Les derniers jours bizarres de sa vie sont enveloppés de mystère et restent une source de fascination sombre. Moins connu, mais tout aussi vrai, est un autre mystère au début de sa vie.

Le creux du corbeau est maintenant en streaming sur Shudder.