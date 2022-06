Clip exclusif de Green Ghost and the Masters of the Stone : Danny Trejo chante Charlie pour dormir

Green Ghost et les maîtres de la pierre suit Charlie, un vendeur de voitures qui lutte la nuit sous le nom de « Green Ghost » pour Lucha Libre. Lorsqu’il est rencontré par des assaillants à la recherche d’une émeraude, il découvre qu’il est doté de super pouvoirs et fait partie d’une « triade de lumière » aux côtés d’amis d’enfance. Les assaillants doivent être arrêtés afin de protéger l’humanité de l’incarnation de l’apocalypse maya, mais Charlie est loin d’être un combattant habile. Maître Gin doit lui apprendre ses voies.

Green Ghost et les maîtres de la pierre est maintenant disponible en version numérique. Il met en vedette Danny TréjoCharlie Clark, Elpidia Carrillo, Sofia Pernas, Kuno Becker, Renee Victor, Jesse Garcia et Marko Zaror.

Pour célébrer sa sortie, nous avons un clip exclusif à présenter en avant-première. Dans le clip, Charlie essaie de dormir pendant que Master Gin entre ivre dans la pièce. « Pourquoi dois-je encore dormir ici ? » demande Charly. « Joint à la hanche, rappelez-vous », répond Master Gin. Il commence alors à jouer du piano et à chanter. Vous pouvez le regarder en entier ci-dessous.

Clip exclusif Green Ghost et les maîtres de la pierre

« J’aime dire un travail d’amour. J’aime les films où tout le monde aime ce qu’il fait. Ils ne sont pas abandonnés… et ce ne sont pas des divas. Ils sont juste un peu comme, ‘Je suis amoureux de ce film.’ J’adore ce que je fais et c’est très amusant de travailler avec des gens comme ça », a commenté Trejo dans une précédente interview pour Fantôme vert.





Le synopsis officiel se lit comme suit: « Dans une ville frontalière du Texas, le vendeur de voitures Charlie (Clark) joue au clair de lune en tant que lutteur masqué de Lucha libre sous le nom de « Green Ghost ». Lorsque des assaillants inconnus arrivent à la recherche d’une émeraude d’un autre monde, Charlie découvre qu’il a des super pouvoirs. Alors qu’il apprend à se battre avec le non conventionnel Master Gin (légende du film d’action DANNY TREJO), Charlie apprend qu’il fait partie d’une «triade de lumière» secrète avec son ami d’enfance Marco (Becker) et la sœur de Marco, Karina (Pernas) dirigée par La Nana (Victor). Ensemble, ils ont été choisis pour protéger l’humanité de Drake (Zaror), l’incarnation de l’apocalypse maya. Alors qu’une porte des étoiles s’ouvre dans une pyramide mexicaine, Drake cherche le pouvoir de détruire l’humanité – et Charlie, lié au pouvoir de l’émeraude, est le seul à pouvoir l’arrêter. Charlie doit exploiter à la fois sa force physique et mystique pour sauver l’humanité et passer de Gringo à Green Ghost. Dans le style des comédies d’arts martiaux des années 1970 et 1980, Green Ghost and the Masters of the Stone du réalisateur Michael D. Olmos est un film d’action anti-héros comique rempli d’aventures pour toute la famille.”





Green Ghost et les maîtres de la pierre nous vient de Gravitas Ventures.