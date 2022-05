Clip exclusif : Danny Trejo découpe un citron sanguin dans Shadow of the Cat

Indican Pictures a acquis les droits mondiaux du thriller en espagnol La Sombra del Gato (L’ombre du chat) en novembre 2021. L’ombre du chat parle de Gato, qui vit avec sa fille adolescente Emma et un petit groupe de personnes dans une ferme isolée sans téléphone ni accès à Internet. Mais comme la plupart des adolescents, Emma est tentée par sa curiosité d’en savoir plus sur le monde extérieur et met la main sur un téléphone portable. Le film est produit par Du crépuscule jusqu’à l’aube et Machette vedette Danny Trejo. Pour avoir un aperçu du thriller avant sa sortie en salles limitée le 13 mai 2022 et sa sortie DVD et Digital HD le 14 juin 2022, vous pouvez regarder notre clip exclusif ci-dessous.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le L’ombre du chat clip est un joli clin d’œil au côté plus doux de Danny Trejo en tant que propriétaire de restaurant. Bien sûr, la star du thriller avec un restaurant voudrait juste le sel pour la saveur.

Guillermo Zapata dit que Shadow of the Cat a pris plus de 5 ans





Photos indiennes

Réalisé par Jose Maria Cicala et écrit par Cicala, Griselda Sanchez et Gustavo Lencina, L’ombre du chat dispose également d’un casting de soutien de talents Latinx, dont Danny Trejo comme Sombra, Guillermo Zapata comme Gato, Maite Lanataas Emma, ​​Mónica Antonópulos comme Celia, Miguel Ángel Solá comme Otto, Rita Cortese comme Ana, Roberto Peloni et Luis Machín. Mais le film a eu un long chemin à parcourir.

Ami de Trejo, l’acteur Guillermo Zapata a déclaré sur Twitter que La Sombra del Gato a nécessité plus de cinq ans de travail (et encore deux ans pour la sortie en salles aux États-Unis). Lorsque le film a été terminé en 2020, Zapata s’est rendu au hotspot de réalité de West Hollywood, Sur Restaurant appartenant à la star de Bravo TV Lisa Vanderpump, pour célébrer son travail sur le projet.





La description officielle de L’ombre du chat de Indian Pictures se lit comme suit :

Gato (Guillermo Zapata) vit avec sa fille adolescente Emma (Maite Lanata) et un petit groupe de personnes, dont Sombra (Trejo), dans une ferme isolée sans téléphone ni Internet. Mais Emma, ​​tentée par la curiosité, s’enfuit un jour en ville pour assister à un carnaval et met la main sur un téléphone portable. Après avoir téléchargé une vidéo d’elle-même sur Internet, Emma est contactée par une mystérieuse femme nommée Celia (Mónica Antonópulos) qui prétend être sa mère perdue depuis longtemps. Ce qui suit est une histoire mystique de famille, d’identité et de confiance brisée au milieu de l’agitation de la question d’une fille sur son passé.

L’ombre du chat a une sortie en salles limitée à partir du 13 mai 2022. Il sortira sur DVD et Digital HD le 14 juin 2022, avec une disponibilité numérique sur Apple TV, Prime Video, Vudu/FandangoNOW, Google Play, DirecTV, et plus encore.





Wendy Williams veut avoir une petite conversation avec Sherri Shepherd

Lire la suite





A propos de l’auteur