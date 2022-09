Clip exclusif : aperçu de Kathleen Turner dans le rôle de Bev dans The Swearing Jar

Trouver l’âme sœur peut être difficile, surtout lorsqu’il y en a plusieurs. Carey (Adelaide Clemens), professeur de musique au lycée mariée à Simon (Patrick J. Adams), l’apprend à ses dépens lorsqu’elle rencontre Owen (Douglas Smith).





Aux côtés de Clemens, Adams et Smith au casting de Le pot de serment sommes Kathleen Turner, David Hewlett, Jade Ma, Mary Grant, Athena Park, etc. Kate Hewlett a écrit le film, en l’adaptant de sa pièce de théâtre, et il est réalisé par Lindsay MacKay. Le drame émotionnel devrait sortir le 23 septembre dans les salles et à la demande, après sa récente première mondiale au Festival international du film de Toronto.

Avant sa sortie plus large, nous avons un clip exclusif en avant-première qui donne un aperçu du personnage de Turner, Bev. « J’espère que vous ne fumiez pas sur la pelouse », dit Simon alors que lui et Carey ouvrent la porte de leur maison. Bev se tient de l’autre côté, tenant une cigarette éteinte. « Je ne fumais pas, j’arrêtais », répond-elle. « Avec une cigarette dans la bouche ? » il demande. « C’est éteint, et c’est du menthol », rétorque-t-elle, « c’est la phase deux. » Selon Bev, la première phase passait aux menthols. Vous pouvez le voir en entier ci-dessous.





Le synopsis officiel se lit comme suit : « C’est une chose rare et miraculeuse de trouver votre seule véritable âme sœur. Carey apprend bientôt que trouver deux d’entre eux peut poser un problème encore plus grand. À parts égales d’humour et de chagrin, The Swearing Jar raconte deux histoires d’amour à la fois, explorant les défis du mariage, de la parentalité, de la perte et du passage à autre chose.«

« C’est vraiment un film sur le passé et le présent, et comment ces deux choses s’entremêlent de toutes sortes de manières. L’histoire se met en place lentement, comme des pièces de puzzle. Avec chaque pièce, nous comprenons un peu plus nos personnages et sommes dessinés un peu plus profondément dans leur histoire », a commenté MacKay dans une interview avec Women and Hollywood.

La bande-annonce officielle de Le pot de serment est sorti le 15 septembre et nous donne un peu plus d’informations sur les personnages du film, car nous pouvons voir que Carey est une chanteuse / compositrice, avec sa musique jouée dessus. Elle et Simon attendent un bébé ensemble lorsqu’elle rencontre Owen dans une librairie. Il est également auteur-compositeur-interprète. « Les secrets… les secrets tuent un mariage », dit Bev. Cue des voix off plus contradictoires de la distribution et les téléspectateurs peuvent sûrement s’attendre à ce que le drame émotionnel se déroule.

Le pot de serment nous vient de Gravitas Ventures.