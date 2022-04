Clip exclusif : Abbie Cornish rencontre le chien de combat de son défunt mari dans le Dakota

Nous avons un clip exclusif en avant-première du nouveau film d’action-aventure Dakota avant sa sortie en salles. Le film, qui a été repris pour la distribution américaine par Samuel Goldwyn Films de Iervolino & Lady Bacardi Entertainment, met en vedette Abbie Cornish (Trois panneaux d’affichage à l’extérieur de Ebbing, Missouri) dans un rôle principal. Dans notre clip, Cornish peut être vue dans son rôle de veuve de guerre qui est surprise d’hériter du chien de combat de son défunt mari après sa mort en Afghanistan. Vous pouvez regarder le clip ci-dessous.

Avec le cornique, Dakota étoiles Lola Sultan (Netflix Oui jour, Bernie le dauphin franchise), William Baldwin (Backdraft, Mèche), Patrick Muldon (Le sentier du retour, patrouilleurs de l’espace) et Tim Rozon (Immobilier surréaliste, Wynonna Earp). Il a été réalisé par Kirk Harris et écrit par Johnny Harrington (Mort éveillé). ​​​​​​Andrea Iervolino, Monika Bacardi, Danielle Maloni et Marty Poole ont produit. Vous pouvez lire le synopsis officiel du film ci-dessous.

Lorsque Marine Clet Sanders meurt tragiquement en Afghanistan, le Sargent TJ Malcom tient sa promesse de ramener Dakota, le meilleur ami et chien de combat de Clet, à la ferme de sa famille. L’épouse de Clet, Kate (Abbie Cornish), a du mal à entretenir la ferme de la petite ville avec sa fille (Sultan), tout en dirigeant le service d’incendie volontaire local, alors TJoffers doit rester et aider. Dakota s’adapte rapidement à la vie à la ferme et devient un héros local après avoir sauvé une femme d’un bâtiment en feu. Pendant ce temps, le shérif local (Patrick Muldoon) sait que la terre de Kate est précieuse et s’est appuyée sur elle pour vendre la ferme. Il ne reculera devant rien pour mettre la main sur la terre, y compris en mettant le feu à la ferme. Avec l’aide de TJ, de sa fille et de sa nouvelle meilleure amie, Dakota, Kate prend conscience de la vraie valeur de la ferme familiale et, plus important encore, de l’amitié.

Dakota présente également Lola Sultan dans un rôle principal en tant que fille de la famille qui est initialement réticente à accepter Dakota comme sa nouvelle meilleure amie, mais elle ne tarde pas à tomber amoureuse de l’ancien chien de combat. Sultan peut être reconnue pour son rôle dans la comédie à succès de Netflix Oui jour, qui a actuellement une suite en préparation. Elle a également joué dans le Bernie le dauphin films.

Patrick Muldoon, qui joue également un rôle principal dans Dakotapeut être vu dans des films passés comme patrouilleurs de l’espace, Stigmateset Le sentier du retour. L’acteur est également apparu aux côtés de Sultan dans le Bernie le dauphin films. Il rejoindra également Liam Neeson et Daniela Melchior dans le thriller de Neil Jordan Marlowe.

