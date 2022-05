Clip exclusif 18½ : Willa Fitzgerald et John Magaro élaborent une stratégie sur les fuites de bandes Nixon

18½ est une comédie inspirée par l’implication de Nixon dans le scandale du Watergate, qui l’a finalement conduit à démissionner de ses fonctions en 1974. Le film suit un transcripteur fictif de la Maison Blanche qui a reçu en exclusivité 18 minutes et 30 secondes de bandes manquantes. Elle contacte ensuite un journaliste du Times pour tenter de les divulguer et de fournir au public des preuves de scandale politique. Ensemble, ils récupèrent les bandes, ayant décidé de les écouter ensemble dans un endroit isolé pendant que le journaliste prend des notes. Ce faisant, ils rencontrent une myriade de problèmes et de personnages qui prouvent que leur tâche est plus ardue que prévu.

18½ étoiles Willa Fitzgerald, John Magaro, Gina Kreiezmar, Marija Juliette Abney, Richard Kind, Vondie Curtis-Hall, et plus encore. Le film est réalisé par Dan Mirvish qui l’a co-écrit avec Daniel Moya. Avant sa sortie en salles le 27 mai 2022 dans les cinémas Laemmle à Los Angeles avant de se développer le 3 juin, nous avons un clip exclusif qui nous donne un aperçu de la stratégie derrière la fuite des bandes.

Dans le clip, Connie (Fitzgerald) parle avec le journaliste du Times Paul (Magaro) de la meilleure façon pour lui de sortir son histoire des bandes. C’est criblé d’hésitations car elle craint d’être inculpée. Il fait de son mieux pour lui assurer qu’elle n’a rien à craindre et que même son éditeur ne connaîtra pas son nom. Vous pouvez le regarder ci-dessous.





Exclusif 18½ Extrait de film

Le film a été acquis par Adventure Entertainment et est apparu dans plus de 20 festivals, ainsi qu’un score de 100% sur Rotten Tomatoes. Les téléspectateurs peuvent reconnaître Fitzgerald à partir de nombreux autres rôles notables, dont Roscoe Conklin dans Atteindre ou Emma Duval dans Scream : la série télévisée. Elle a également un rôle dans La chute de la maison Usher, qui est actuellement en production. Magaro a également obtenu des crédits notables dans sa carrière, connu pour avoir joué Vince Muccio dans Orange est le nouveau noirCharlie Geller dans Le grand courtet Leonard Peabody dans L’Académie des Parapluies. Quant à Mirvish, il est bien connu pour des films comme Entre nous, Bernard et Hueyet est co-fondateur du Slamdance Film Festival.

18½ emmène les téléspectateurs dans un voyage amusant plein de moments originaux, y compris ce qui se passe lorsque vous demandez de l’aide à un culte hippie ou à un vieux couple qui veut que vous restiez pour le dîner peut-être un peu trop. Même lorsque les protagonistes ont enfin tout ce dont ils ont besoin, une force presque incontournable continue de les défier et de rendre difficile la sortie des bandes Nixon.





18½ est une production de 101 Films International, Bugeater Films, Kyyba films, et est associée à Syncopated Daydreams et Terry Keefe Media.





