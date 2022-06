Clip Banshee exclusif au nom de code : un assassin avec un silencieux se met au travail

Un complot secret de la CIA menace Caleb, un ancien assassin du gouvernement, en mettant sa tête à prix. Alors que Caleb devient au courant de l’intrigue grâce à l’aide de son protégé Banshee, ils doivent faire équipe aux côtés de la fille de Caleb pour survivre.

Nom de code Banshee étoiles Antonio Banderas, Jaime King, Tommy Flanagan, Kim DeLonghi, Catherine Davis et Dylan Flashner. Il est réalisé par Jon Keeyes et écrit par Matthew Rogers.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Caleb (Banderas), un ancien assassin du gouvernement caché, refait surface lorsque son protégé, le tueur tout aussi meurtrier connu sous le nom de Banshee (King), découvre qu’une prime a été placée sur la tête de Caleb, que le puissant mercenaire Anthony (Flanagan) cherche maintenant collecter. Caleb et Banshee doivent mettre le passé derrière eux et se réunir une dernière fois, avec la fille de Caleb, Hailey (Davis) s’ils veulent survivre au complot secret de la CIA qui menace de les détruire.”

Avant la sortie de Nom de code Banshee dans les salles et à la demande le 1er juillet 2022, nous avons un clip exclusif à découvrir en avant-première. Le clip s’ouvre avec le son de la frappe sur un clavier d’ordinateur. « J’ai le contrôle des caméras, vous êtes prêt à partir. Entrée et sortie, comme nous l’avions prévu. Il y en aura deux dans le hall. Nous avons ensuite coupé Hailey montant un escalator tout en tenant une arme à feu derrière son dos. Elle tire rapidement sur les deux dans le hall et continue d’avancer. « Y en a-t-il d’autres », demande-t-elle. « Aucun visible. » Elle se dirige vers un ascenseur et en attendant qu’il s’ouvre, un autre s’ouvre derrière elle. Vous pouvez le regarder en entier ci-dessous.





Clip Banshee exclusif au nom de code

Nom de code Banshee’s les acteurs ne sont pas étrangers à l’écran, avec le travail précédent de Banderas, y compris Indiana Jones 5 et Le Masque de ZorroKing peut être reconnue pour son travail dans Ville du péchéet Flannagan pour son travail dans Fils de l’anarchie. Le réalisateur Keeyes a également une expérience impressionnante avec son travail sur Otage voyou et beaucoup plus.

« J’ai toujours été attiré par le fantasme de l’assassin du cinéma et les mondes créés dans ce mythe… Travailler avec Yale Entertainment et Screen Media pour donner vie à Code Name Banshee à travers Antonio Banderas et Jaime King est un rêve et a créé une action- une histoire bien remplie qui captivera le public », a déclaré Keeyes.

Nom de code Banshee est une production de Yale Productions, Banshee Productions, Bee-Hive Productions, et nous vient de Screen Media.