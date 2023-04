Clint Eastwood révèle ses rôles les moins appréciés et ses plus préférés

pleurer macho barreur Clint Eastwood a longtemps cultivé une réputation de dur à cuire à Hollywood, et cette réputation était déjà établie en 1969 lorsque l’acteur a décidé de jouer dans une petite comédie musicale intitulée Peignez votre wagon. Maintenant, l’acteur a parlé de son court passage en tant que star de la musique et pourquoi c’était l’un de ses rôles les moins préférés.





Eastwood, acteur, réalisateur et producteur américain actif dans l’industrie du divertissement depuis les années 1950, a longtemps été considéré comme un pilier du genre occidental. En tant qu’acteur, Eastwood a eu sa grande chance en 1959 dans la série télévisée Western Cuir brut puis s’est fait un nom en tant que star de « Spaghetti Westerns » comme Sergio Leone Trilogie des dollars1966 Le bon le mauvais et le laidet 1968 Accrochez-les haut. Bien qu’il ait été considéré comme un acteur unique au début de sa carrière, il est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands acteurs de l’histoire du cinéma, ayant reçu de nombreux prix et distinctions tout au long de sa carrière.

Bien qu’Eastwood soit connu pour sa personnalité stoïque et dure, son strabisme caractéristique et sa voix rocailleuse, au début de sa carrière, il s’est essayé à la musique, s’est développé en tant que pianiste de boogie-woogie et a produit un album intitulé « Cowboy Favorites », sorti sur le Étiquette camée. Avec son passé musical, il ne faut peut-être pas s’étonner qu’Eastwood ait également essayé de faire deux pas et de chanter dans la comédie musicale sur le thème de l’Ouest, Peignez votre wagon.

Réalisé par Joshua Logan et avec Jean Seberg et Lee Marvin, Peignez votre wagon était basé sur la comédie musicale de Broadway du même nom et a jeté Eastwood dans le rôle de Pardner, un romantique sans espoir et le survivant d’un accident de wagon qui découvre de l’or lors des funérailles de son frère. Bien que le film ait reçu des critiques mitigées lors de ses débuts, y compris des critiques sur le chant d’Eastwood, il est maintenant un classique culte. Mais ce n’est pas parce que le film était populaire auprès des téléspectateurs qu’Eastwood a aimé le faire.

« J’ai toujours été intéressé par la musique, mon père était chanteur et j’en avais une certaine connaissance », a déclaré Eastwood. Empire Magazine sur sa décision de prendre le rôle, par Far Out Magazine. « Bien que ce que je faisais sur cette photo, ce n’était pas chanter. »

L’acteur a poursuivi en disant que son temps sur le plateau « n’était pas une expérience aussi agréable que » à laquelle il était habitué.





Les rôles préférés de Clint Eastwood

Bien qu’Eastwood n’ait pas spécifiquement indiqué lequel de ses films est son préféré, il a exprimé son admiration pour quelques-uns de ses rôles. Par exemple, dans le passé, il a mentionné qu’il aimait jouer le personnage de L’homme sans nom dans le Trilogie des dollars.

Eastwood a également fait l’éloge de non pardonnéqu’il a réalisé et dans lequel il a joué. Parlant du film en 1992, il a déclaré au Los Angeles Times, « Je ne ferais jamais de western, juste pour faire un western. Il faut que ce soit l’histoire », avant de décrire le film comme l’un des projets les plus personnels sur lesquels il avait travaillé à l’époque.