Clint Eastwood aurait monté le dernier film de Warner Bros.

Après plusieurs décennies passées dans le show business, Clint Eastwood chercherait à mettre fin à sa carrière cinématographique avec un autre long métrage. L’homme de 92 ans, dont le dernier film pleurer macho est sorti en 2021, cherche à faire équipe avec Warner Bros. pour son dernier film. Selon un nouveau rapport de DiscussingFilm, le prochain film d’Eastwood est présenté en interne comme le dernier de sa carrière, bien que le rapport ajoute que l’acteur et cinéaste n’est toujours pas totalement décidé à prendre sa retraite après le film. Dans tous les cas, il est logique que Warner Bros. soit le foyer de ce qui pourrait être le dernier film, car Eastwood a une longue histoire avec le studio qui l’a déjà vu sortir plus de dix titres précédents pour le studio.

Le rapport de DiscussingFilm divulgue également quelques détails sur ce film final prévu pour Eastwood. Appelé Juré #2le film est décrit comme un thriller qui « suivra un juré dans un procès pour meurtre qui se rend compte qu’il a peut-être causé la mort de la victime et doit se débattre avec le dilemme de savoir s’il faut manipuler le jury pour se sauver, ou révéler la vérité et se retourner ». lui-même dans. »

Eastwood envisage « certainement » de réaliser le film, et comme il joue souvent dans ses propres films, il y a de fortes chances qu'il joue un rôle dans Juré #2 aussi. On rapporte qu'une certaine « jeune star hollywoodienne » est recherchée pour le rôle principal, mais qu'aucun casting n'a encore été officialisé.





Le juré #2 serait le 40e film de Clint Eastwood en tant que réalisateur

Clint Eastwood est devenu célèbre en tant qu’acteur, en particulier grâce à son travail dans des classiques occidentaux emblématiques comme la trilogie « Man with No Name » ainsi que le populaire Dirty Harry séries de films. Il était également venu pour trouver un grand succès derrière la caméra, remportant à la fois le meilleur réalisateur et le meilleur film pour avoir dirigé le film western de 1992. non pardonné. Eastwood a également remporté les mêmes Oscars pour 2004 Bébé à un million de dollars. Eastwood a réalisé des dizaines d’autres films au fil des ans, réalisant des titres notables comme Accrochez-les haut, Dans tous les sens mais en vrac, Evasion d’Alcatraz, Crête du chagrinet Les ponts de Madison County. Ces dernières années, il a réalisé des films comme Tireur d’élite américain, Le 15h17 pour Paris, La mule, Richard Jewelet pleurer macho.

Eastwood a longtemps été l’une des personnalités les plus populaires d’Hollywood, nous pouvons donc être sûrs que Juré #2 suscitera un certain intérêt à sa sortie, surtout s’il est présenté comme le dernier film d’Eastwood – que cela finisse par être le cas ou non.