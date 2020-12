Clifton Powell veut faire vendredi 4 en l’honneur de Pops et Deebo

La star de la série Clifton Powell veut que le vendredi 4 se produise plus que jamais pour rendre hommage aux derniers acteurs de la franchise John Witherspoon et Tommy « Tiny » Lister. L’année dernière, Witherspoon, qui a joué Pops dans les trois films, est malheureusement décédé à l’âge de 77 ans. Plus tôt ce mois-ci, les fans de la franchise ont perdu un autre favori lorsque Lister est décédé à 62 ans. Parmi des dizaines de rôles dans d’autres films et émissions de télévision, Lister était particulièrement connu pour avoir joué Deebo dans les deux premiers Vendredi films.

Clifton Powell, qui a joué Pinky dans les suites Vendredi prochain et Vendredi après prochain, s’est récemment entretenu avec TMZ des décès de ses anciens co-stars. Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait encore un moyen de faire Vendredi 4 sans Pops et Deebo, Powell a expliqué que cela ne faisait qu’alimenter son désir de voir une autre suite se produire en leur honneur.

« Je pense que nous le faisons à la mémoire de ces gars. Les gens aiment le Vendredi séries. Ils aiment les personnages … Je pense que nous trouvons un moyen de le faire, car c’est ce que les gens veulent voir. Et nous, vous savez, avons des flashbacks et des trucs dingues qui mettent en valeur ces gars-là. Je ne sais pas, je ne suis pas Cube, je ne suis pas l’écrivain. «

Lorsqu’il s’agit d’utiliser la technologie numérique pour insérer les derniers acteurs dans le film, Powell dit que ce serait une décision pour Cube, bien qu’il insiste sur le fait que les rôles ne devraient jamais être refondus.

« Ils ne peuvent pas être remplacés. Vous ne pouvez pas les remplacer John Witherspoon, c’est un gars emblématique. Vous ne pouvez pas remplacer le gros Deebo, il n’y aura jamais d’autre Deebo. Vous ne pouvez pas le remplacer. Il ne s’agit pas de remplacer, mais de donner aux gens une chance de revivre ces souvenirs. «

Réalisé par F.Gary Gray et co-écrit par Ice Cube et DJ Pooh, Vendredi a été libéré en 1995. Il a partagé la vedette Cube avec Chris Tucker en tant que paire de fainéants face à payer un trafiquant de drogue notoire un vendredi soir. Avec le film frappant une corde sensible auprès des téléspectateurs et engendrant un grand culte, deux suites suivraient avec Vendredi prochain en 2002 et Vendredi après prochain en 2004.

Ces dernières années, Cube avait parlé de ses projets de Vendredi 4, au printemps de l’année dernière, il a révélé qu’il avait un scénario terminé et qu’il faisait pression pour sa production. Quelques mois plus tard, Witherspoon est décédé et Cube s’est excusé auprès de l’acteur décédé pour ne pas avoir réussi à faire la suite alors qu’il était encore ici.

« Je m’excuse vraiment auprès de mon ami de ne pas avoir obtenu le prochain Vendredi film fait. Ce n’est pas de ma faute. Des gens stupides à Hollywood, au New Line Cinema », a déclaré Cube lors de la cérémonie de célébration de la vie organisée par Witherspoon.

Il a ajouté: « Je vous ai donné deux scripts et vous ne vouliez pas tous les faire. C’est la réalité. Nous essayions de faire ce film pendant des années et nous n’avons pas pu le faire, mais nous avons eu les trois autres, et nous avons nos souvenirs et nous avons notre amour. «

Si les pouvoirs en place n’étaient pas disposés à en financer un autre Vendredi film quand John Witherspoon et Tiny Lister étaient encore avec nous, les chances ne semblent pas très élevées pour Vendredi 4 voir la lumière du jour. Comme l’explique Cube, cependant, il y aura toujours les trois films originaux. Cette nouvelle nous vient de TMZ.

Sujets: vendredi, vendredi 4