Clifford the Big Red Dog Review: Une aventure familiale hilarante

Clifford le grand chien rouge est un film pour enfants hilarant qui ravira toute la famille. Le souhait d’amitié d’une fille victime d’intimidation et solitaire finit par être un chiot espiègle rouge vif de dix pieds de haut. Des dérives insensées s’ensuivent alors que le chien fait des ravages comiques à Manhattan. Clifford le grand chien rouge a un combo gagnant d’humour physique, de doubles sens intelligents et de casting parfait. Je me suis retrouvé à rire constamment et j’ai quitté le théâtre avec un grand sourire maladroit. C’est un événement rare pour ce critique grincheux. Les enfants vont certainement adorer Clifford le grand chien rouge.

Emily Elizabeth Howard (Darby Camp), 12 ans, redoute d’aller à son arrogante école préparatoire de New York. Les méchantes filles l’appellent « bons alimentaires » parce qu’elle bénéficie d’une bourse et vit à Harlem. Elle pense que tout le monde la déteste, mais ne se rend pas compte qu’Owen Yu (Izaac Wang) est complètement fou. Maggie (Sienna Guillory), la mère d’Elizabeth, doit partir en voyage d’affaires soudain et ne trouve pas de baby-sitter. Elle est obligée de demander à son petit frère idiot.

Casey Howard (Jack Whitehall) est un illustrateur au chômage, vivant secrètement dans sa camionnette, et a du mal à devenir un adulte. Il se prend pour un « oncle cool », mais Emily se lasse de son immaturité. Un voyage à Central Park les mène au sanctuaire animalier de Bridwell. Emily est tombée sous le charme d’un petit chiot roux aux couleurs étranges. Casey est convaincu qu’ils ne peuvent pas adopter le chien. Sa mère serait furieuse et leur affreux super (David Alan Grier) n’autorise pas les animaux de compagnie. Bridwell promet que le chiot grandira grâce à tout son amour. Ils partent et rentrent chez eux. Mais à la surprise d’Emily, le chien apparaît dans son sac à dos. Elle l’appelle Clifford. Emily se réveille le lendemain matin avec une surprise vraiment gigantesque.

Les chiots sont une poignée. Quiconque a déjà eu un chien sait combien de dégâts un chiot énergique peut faire. Imaginez maintenant que ce chien a la taille d’un éléphant. Les cinéastes font tourner l’or de la comédie avec Clifford‘s bouffonneries. Il doit manger, boire, faire pipi, faire caca et jouer comme tous les autres chiens. Les efforts de Casey et Emily pour se cacher Clifford sont une émeute de rire. Leur secret devient rapidement une sensation sur Internet qui attire l’œil intrigant du PDG trompeur de LifeGro (Tony Hale).

L’acteur et comédien britannique Jack Whitehall est formidable. Sa performance ancre le film. Ses interactions maladroites avec le chien CGI et le jeune Darby Camp sont drôles. Whitehall cloue les pièges physiques sans avoir l’air idiot ou forcé. Il est tout à fait crédible en tant qu’oncle qui ne peut pas manger une part de pizza sans faire de dégâts ou oublier accidentellement sa nièce dans un métro. Clifford est sans aucun doute le tirage au sort ici, mais Jack Whitehall élève le matériel à la page et à l’écran avec son talent.

J’ai critiqué les films précédents pour avoir des animaux CGI irréalistes. Clifford ressemble et agit en conséquence pendant la majeure partie du temps d’exécution. L’action prend une tournure caricaturale pendant les multiples scènes de poursuite. Il s’agit d’une adaptation des livres pour enfants populaires sur un chien rouge géant, donc l’angle de réalisme n’est pas vraiment un problème. Clifford le grand chien rouge Dépasse les attentes. C’est un merveilleux film familial sur tous les fronts. Les enfants mendieront des chiots après avoir regardé. Espérons qu’ils soient bien entretenus et non peints en rouge. Clifford le grand chien rouge est produit par New Republic Pictures, Entertainment One et Scholastic Entertainment. Il sortira simultanément dans les salles et Paramount Plus le 10 novembre.

