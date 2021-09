Clifford the Big Red Dog est prévu pour une sortie en novembre dans les cinémas et Paramount+

L’adaptation en direct de Clifford le grand chien rouge est de retour sur le calendrier des sorties. En juillet, Paramount a retiré le film de sa date de sortie prévue en septembre en raison des inquiétudes croissantes concernant la variante delta. Depuis, on ne sait pas quand le film reviendrait sur le plateau, cependant Clifford projeté pour le public à CinemaCon. Il a maintenant été annoncé que le film sortira le jour et la date dans les salles et sur Paramount + le 10 novembre.

Walt Becker dirige Clifford le grand chien rouge sur un scénario de Jay Scherick, David Ronn et Blaise Hemingway. Basé sur la série de livres de Norman Bridwell, le film est une adaptation directe, en ce sens qu’il suit un gros chien rouge nommé Clifford et son ami humain, mais il existe quelques différences. David Alan Grief exprime Clifford avec le casting comprenant également Darby Camp, Jack Whitehall, Izaac Wang, John Cleese, Russell Wong, Paul Rodriguez, Tony Hale, Russell Peters, Rosie Perez et Kenan Thompson.

Comme le révèle la bande-annonce de Clifford the Big Red Dog, voici l’histoire : « Alors que la collégienne Emily Elizabeth a du mal à s’intégrer à la maison et à l’école, elle découvre un petit chiot rouge qui est destiné à devenir son meilleur ami d’un sauveteur d’animaux magique Lorsque Clifford devient un gigantesque chien rouge dans son appartement de New York et attire l’attention d’une entreprise de génétique qui souhaite agrandir les animaux, Emily et son oncle Casey, ignorant, doivent combattre les forces de la cupidité alors qu’ils traversent New York en courant. City et prenez une bouchée de la Grosse Pomme. En chemin, Clifford affecte la vie de tous ceux qui l’entourent et enseigne à Emily et à son oncle le vrai sens de l’acceptation et de l’amour inconditionnel. Basé sur le personnage bien-aimé de Scholastic, Clifford enseignera le monde comment aimer grand. »

Il y a eu d’autres itérations de Clifford le grand chien rouge autrefois. Il a déjà été adapté en tant que série de dessins animés populaire, culminant avec le film d’animation Le très grand film de Clifford en 2004. Ce sera la première fois de présenter une version photoréaliste de Clifford dans un cadre d’action réelle, cependant. Même s’il a fallu plus de temps que prévu aux fans pour le voir, ce qui a conduit à sa sortie jour et date sur Paramount Plus.

« Parce qu’il s’agissait d’un film d’action réelle avec un personnage de synthèse, l’idée de le faire ressembler à un dessin animé donnait l’impression que nous ne rendrions pas service à la narration réelle dans un format d’action réelle », a déclaré le réalisateur Walt Becker à propos du style visuel du film. . « Alors, très tôt, [producer] Jordan [Kerner] et j’ai tous les deux convenu que la façon de le faire était de créer un chien qui avait l’air réel et qui était magique et qui mesurait 10 pieds de haut, et qui se sentait toujours comme un vrai chien, mais il devait aussi être rouge. Tout le monde a vu le gros chien rouge en animation 2D dessinée à la main sur la page. Nous ouvrions vraiment un univers entièrement nouveau et devions éduquer les gens sur un grand do, rouge et photoréaliste de 10 pieds de haut. »

Clifford le grand chien rouge sortira en salles le 10 novembre 2021. Le même jour, il sera également disponible en streaming sur Paramount +. Cela suit une stratégie de publication similaire pour Pat’ Patrouille : Le Film, qui mettait en vedette la voix de Kim Kardashian et a récemment eu sa propre sortie jour et date. Malgré les problèmes de sécurité persistants dans les cinémas et la mise à disposition du film en streaming à la maison, Pat’ Patrouille assez bien, et c’est l’espoir chez Paramount pour Clifford également. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets : Clifford