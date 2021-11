Clifford the Big Red Dog 2 arrive officiellement

Clifford lève les pattes et reste un moment. Après le succès de Clifford le grand chien rouge récemment présenté en première dans les salles et sur Paramount +, Paramount Pictures a annoncé qu’une suite est officiellement en préparation. Cela fait suite à une ouverture de 5 jours qui a rapporté 22,2 millions de dollars avec beaucoup plus d’écoute à la maison pour regarder la comédie familiale, son butin actuel atteignant 34,5 millions de dollars. Tout bien considéré, le studio est très content du résultat.

Selon THR, Paramount espère ramener la même équipe créative qui a travaillé sur le premier Clifford le grand chien rouge pour donner vie à la suite. Au-delà de cela, on ne sait pas encore qui reviendra pour les acteurs et l’équipe, mais aucun changement majeur n’est prévu. Le premier film mettait en vedette Darby Camp, Jack Whitehall, John Cleese et Tony Hale. Walt Becker a réalisé le film avec Jordan Kerner et Iole Lucchese à la production.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Jay Scherick, David Ronn et Blaise Hemingway ont écrit le Clifford le grand chien rouge scénario avec une histoire de Justin Malen et Ellen Rapoport. Le film est basé sur la série originale de livres pour enfants de Norman Bridwell qui suit une jeune fille avec un chien de compagnie de trois mètres de haut et de couleur rouge vif. Il avait précédemment inspiré divers dessins animés et même un film d’animation, mais il s’agit de la première interprétation en direct du personnage emblématique.

« Rappelez-vous, nous prenons un dessin au trait bien-aimé en noir et blanc avec le rouge sur Clifford et le transformons en quelque chose de complètement similaire en termes d’émotivité », a déclaré le producteur Jordan Kerner à Screen Rant. « Nous avons un peu vieilli Emily Elizabeth, car elle a déménagé de Birdwell Island à Manhattan et vit dans une communauté très diversifiée, et elle fait face à toutes les difficultés auxquelles les collégiens sont confrontés. »

Il a ajouté: «Nous prenons cela et transformons Clifford en un chien vivant. Nous avons tous ces chiens – ou chats et quelle que soit la créature dans nos vies – que nous aimons tellement et auxquels nous nous rapportons tellement, que nous voulions que Clifford se sente absolument réel. D’un point de vue émotionnel, d’un point de vue comique et d’un point de vue aventure – nous voulions qu’il soit à la fois vrai en termes de couleur et de taille avec les livres Birdwell. Il variait de 8 pieds à environ 35 pieds, et notre Clifford mesure entre 10 et 12 pieds. »

« La suspension de l’incrédulité dans notre film est ce réalisme magique et le souhait d’avoir un chiot rouge », a également déclaré le réalisateur Walt Becker. « Et puis avoir son souhait de créer cette croissance, et maintenant il mesure 10 pieds. Vous voulez ajouter une couche supplémentaire de maintenant que vous avez un dessin animé dans un monde d’action réelle, et comment sommes-nous censés nous sentir? Nous sommes vraiment dans ce voyage.

Clifford le grand chien rouge créé plus tôt ce mois-ci au niveau national et commencera à frapper les marchés internationaux en décembre. Le film sera projeté en France, en Allemagne, en Italie, en Russie, en Espagne, au Brésil et au Mexique au début du mois, suivi des sorties en Corée et en Australie le 29 décembre. Le Japon sera projeté Clifford au public le 21 janvier 2022. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.





La bande-annonce de Mother/Android a une enceinte Chloë Grace Moretz combattant une guerre de l’IA sur Hulu La nouvelle bande-annonce de Hulu pour Mother/Android nous emmène dans une aventure de science-fiction pour échapper à l’apocalypse mortelle de l’IA.

Lire la suite





A propos de l’auteur