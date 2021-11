Clifford le grand chien rouge dans la niche avec PETA pour cruauté envers les animaux présumée

La nouvelle aventure comique familiale de Paramount Clifford le grand chien rouge a fait sensation dans les cinémas et sur Paramount +, mais sa sortie n’a pas fait la joie de tout le monde. PETA, alias l’organisation de défense des droits des animaux appelée People for the Ethical Treatment of Animals, a appelé le public à ignorer celui-ci pour sa prétendue cruauté envers les animaux. Leur préoccupation ne concerne pas le traitement du chien CGI titulaire, mais plutôt le vrai singe capucin et les autres animaux vivants présentés dans le film.

« Alors que d’autres films optent pour CGI qui permet aux singes de rester avec leurs familles, au lieu d’être traînés sur des plateaux de tournage et forcés de jouer, Clifford le grand chien rouge double la cruauté à l’ancienne », lit-on dans une déclaration de la vice-présidente principale de PETA, Lisa Lange, en réponse à la sortie du film. « Clifford est un grand drapeau rouge, et le public aimable devrait sauter le film en faveur de productions qui n’exploitent pas les animaux. »

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

PETA affirme également que Clifford le grand chien rouge crédite un dresseur d’animaux et un wrangler qui semblent être affiliés à Birds & Animals Unlimited (BAU), un fournisseur hollywoodien dans lequel « la saleté, la négligence et la privation sont le nom du jeu ». L’enquête de 10 mois de PETA sur la maltraitance présumée des animaux par BAU, déclarant que « les animaux se sont vu refuser des soins vétérinaires adéquats pour les maladies et les blessures, forcés de vivre dans des enclos sales et se sont vu refuser de la nourriture afin qu’ils aient faim tout en étant entraînés à faire des tours. » Le département américain de l’Agriculture a cité BAU pour violations de la loi fédérale sur la protection des animaux après que PETA a annoncé ses conclusions.

C’est le deuxième film en quelques mois à susciter la réaction de PETA. Après la sortie de la bande-annonce de la suite à venir Jackass pour toujours, l’organisation – dont la devise dit, en partie, que « les animaux ne sont pas à nous pour le divertissement ou l’abus de toute autre manière » – a critiqué la production pour avoir inclus des animaux vivants dans certaines des cascades du film. L’organisation a même appelé à une enquête criminelle sur les cinéastes de Jackass pour toujours et a demandé que sa prochaine version soit bloquée.

« Âne les cascades sont violentes et vulgaires, mais si le talent est volontaire et que les blessures sont auto-infligées, c’est une chose, mais c’en est une autre lorsque les animaux sont exploités, harcelés et blessés : c’est de la cruauté », a déclaré la société. Jackass pour toujours la bande-annonce montre l’équipage de Knoxville provoquant un serpent et un taureau au point d’attaquer, traitant une tarentule comme une pièce de jeu et obligeant un ours enchaîné à manger du miel sur un participant lié. Quatre mois avant sa sortie, Jackass pour toujours a déjà risqué de normaliser l’exploitation animale et de légitimer les exposants cruels qui proxénètent des animaux pour des productions. PETA exhorte les producteurs à supprimer les cascades impliquant des animaux du film. »

Clifford le grand chien rouge est réalisé par Walt Becker et basé sur la populaire série de livres pour enfants de Norman Bridwell. Il met en vedette Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale, Sienna Guillory, David Alan Grier, Russell Wong, Kenan Thompson et John Cleese. Il est sorti à la fois dans les salles de cinéma et sur le service de streaming Paramount + le 10 novembre, à la suite de retards liés à la pandémie.

Sujets : Clifford