Cliff Bleszinski quitte l’industrie du jeu vidéo: « Ça m’a presque tué »

Depuis que Cliff Bleszinski a quitté la saga Gears Of War, rien ne s’est très bien passé pour lui et ses projets en tant que directeur de son propre studio ont été tout sauf réussis. Mais le père de Gears Of War est clair qu’il ne veut pas continuer dans cette industrie qui, comme il l’a expliqué, «l’a presque tué».

Cliff Bleszinski est clair qu’après LawBreakers et Radical Heights, il n’a pas l’intention de faire de jeux vidéo et affirme également qu’il avait des problèmes de santé liés à cette activité, selon le créateur, ils travaillent tellement stressant.

Cliff Bleszinski ne veut rien avoir à faire avec la création de jeux vidéo

J’apprécie le fait que vous soyez fan. J’ai gagné assez d’argent pour avoir la liberté de ne plus recommencer. Vingt-cinq ans dans l’entreprise m’ont tué. Je suis reconnaissant pour mon temps dans l’industrie, je ne veux pas y retourner. Si jamais je dois le faire, ce sera à 100% selon mes conditions. Je suis sérieux, j’ai une pression artérielle élevée et de graves problèmes d’estomac; certaines choses sont stressantes.