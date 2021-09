Clerks III termine officiellement le tournage, Kevin Smith partage la photo finale du tournage

C’est un tour sur Clerks III. Au cours du mois dernier, Kevin Smith a réuni l’ancien gang de Commis pour tourner le troisième volet de la trilogie, culminant avec un dernier tournage le 31 août. Révélant que le tournage de la suite est officiellement terminé, Smith a publié une dernière photo du tournage offrant un autre aperçu des retours de Dante, Randal et Jay & Bob silencieux. Il sera difficile pour tout fan du film original de ne pas être excité une fois que l’image sera vue.

Kevin Smith a déjà publié des images de Dante (Brian O’Halloran) et Randal (Jeff Anderson) dans leurs nouveaux uniformes Quick Stop. La nouvelle photo apporte un autre regard sur la paire derrière le comptoir rejointe par Jay Mewes et Smith dans le rôle de Jay et Silent Bob. Les fans remarqueront également de nombreux œufs de Pâques dans cette photo faisant référence à l’original, y compris le retour de la gomme de marque Chewlie. Parallèlement à l’image, Smith a également publié une déclaration détaillant ses réflexions sur le tournage, et vous pouvez la lire ci-dessous.

« Nous avons terminé Clerks III juste avant minuit hier soir. Ce qui était autrefois un souhait fantaisiste est maintenant ancré dans la réalité – et Dante, Randal, Becky, Elias et @jayandsilentbob ont tous de nouvelles choses à dire pour la première fois en plus d’une décennie ! Dans ce qui est à peu près un film aussi personnel que j’ai fait, nous regardons nos héros aux prises avec leur propre mortalité en embrassant l’art. L’art a changé *ma* vie – il n’y a donc que l’art juste qui améliore la vie de mes personnages de fiction préférés aussi. Notre petite ode au pouvoir de guérison de la création face à la destruction a le goût d’un #cinemaparadiso au Pork Roll – tout cela parce que nos acteurs et notre équipe ont réalisé un film aussi bien que celui auquel j’ai jamais participé ! »

« Non seulement j’ai pu faire un film cet été, mais j’ai aussi pu valser dans le passé derrière le comptoir de @quickstopgroceries ! bodega bien-aimée, toutes deux restaurées dans leur grandeur des années 90 ! @jordanmonsanto et @destrofilms ont à nouveau réalisé mes rêves, alors qu’eux et les acteurs et l’équipe ont dressé une table à laquelle je me suis régalé. Ils ont rêvé mon rêve pour moi, alors maintenant mon rêve est réel . »

« @briancohalloran, #jeffanderson, @rosariodawson, #trevorfehrman, @austinzajur, @jenschwalbach, @marilynghigliotti – ils ont tous fait le meilleur travail de leur carrière dans ce film ! @jaymewes, aussi, ramène Jay à ses racines de choeur geek, et a certains de mes moments préférés dans l’un de nos films ! @learan a tourné pour nous un magnifique film et a fait exploser son travail sur À la poursuite d’Amy et La voiture volante hors de l’eau, tandis que nos vigilants Covid Cops ont réussi à empêcher toute infection de notre plateau ! Ces braves gens et tous les autres sur le film ont en fait *fait* Commis III; J’ai juste regardé, j’ai rigolé une tonne et j’ai compté mes bénédictions pendant qu’ils le faisaient.

« Fred « The Fog » Shero a écrit un message au tableau noir dans les vestiaires de @philadelphiaflyers l’année où ils ont remporté la Coupe Stanley : « Gagnez ensemble aujourd’hui et marchons ensemble pour toujours. » C’est une belle collection de mots que j’ai toujours adorés. : une promesse de camaraderie enveloppée d’immortalité. Commis III, nous avons gagné – alors notre marche ensemble pour toujours commence aujourd’hui ! »

Smith a écrit et réalisé Commis III. La suite met en vedette Brian O’Halloran, Jeff Anderson, Marilyn Ghigliotti, Trevor Fehrman, Rosario Dawson, Jay Mewes et Smith. Dans le film, Randal décide de faire un film avec Dante sur leur vie au dépanneur Quick Stop, faisant écho à la façon dont Smith avait fait de même au début des années 1990 avec l’original. Commis.

Lionsgate n’a pas fixé de date de sortie pour Commis III. La bonne nouvelle est que Smith a pris une longueur d’avance sur le montage, car le réalisateur dit qu’il a déjà coupé une heure du film ensemble. Espérons que des images en avant-première arriveront bientôt. Cette nouvelle nous vient de Kevin Smith.

