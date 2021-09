Clerks III se termine ce soir, Kevin Smith a déjà une heure de film coupé ensemble

Kevin Smith partage des mises à jour quasi quotidiennes depuis qu’il a commencé à travailler sur Clerks III, et aujourd’hui, il a partagé ce qui sera l’une de ses dernières mises à jour de tournage alors qu’il annonçait que le film en était à son dernier jour de tournage. Le film n’est en production que depuis un mois, mais maintenant son dixième effort de collaboration avec Jason Mewes a presque égalé le tournage de l’original Commis avec une prise de vue ultra-rapide. Commis III suivra son prédécesseur de 2006 et verra apparemment Randal Graves de Jeff Anderson prendre la tête, avec de nombreux acteurs originaux de retour dans la franchise.

« Dernier jour de COMMIS III, » Kevin Smith posté. « Ce fut un tournage merveilleux. J’ai déjà tourné ensemble environ une heure du film et c’est un hymne au cinéma drôle et émotionnel. Ce soir, ces 2 vieux fous terminent leur 10e film ensemble. Aujourd’hui, ils essaient juste pour survivre à une randonnée de 7 milles dans les Highlands. »

Dernier jour des COMMIS III.

Ce fut un tournage heureux.

J’ai déjà enregistré environ une heure du film et c’est un hymne au cinéma drôle et émouvant.

Ce soir, ces 2 vieux fous terminent ensemble leur 10ème film.

Aujourd’hui, ils essaient juste de survivre à une randonnée de 7 miles dans les Highlands. pic.twitter.com/HpAno25mEy – KevinSmith (@ThatKevinSmith) 31 août 2021

Commis III verra Brian O’Halloran et Jeff Anderson reprendre les rôles de Dante et Randal, avec Smith et Jason Mewes dans le rôle de Jay et Silent Bob. Commis II La star Rosario Dawson reprendra également son rôle de Becky. Plus tôt cette année, Smith a expliqué exactement à quoi ressemblerait l’intrigue du film, y compris une histoire très proche de la maison qui commence avec l’un des personnages ayant une crise cardiaque presque mortelle, tout comme Smith lui-même a souffert en 2019.

« Randal a une crise cardiaque, décide qu’il est passé si près de la mort, et sa vie ne veut rien dire, il n’y a personne pour le commémorer, il n’a pas de famille ou quelque chose comme ça », a déclaré Smith. « Et dans la récupération, alors qu’il était sous fentanyl, il arrive à la conclusion à la quarantaine, étant presque mort, ayant travaillé dans un magasin de cinéma toute sa vie et regardé les films des autres, dit-il à Dante, je pense que nous devons faire un film Alors Dante et Randal font Commis. C’est l’histoire de Commis 3. »

Smith a poursuivi: « Je vais ramener mes garçons là où ils m’ont amené. Je l’écris, il s’écrit tout seul parce que je l’ai vécu il y a 25 ans. C’est juste chaud et merveilleux. Ils Je le comprends de la même manière que je l’ai compris, mais j’ai l’avantage de pouvoir choisir toutes mes histoires et moments préférés pour faire des commis et les remettre entre leurs mains. «

Le fait que le film se déroule à peu près entièrement sur Quick Stop permet de comprendre facilement pourquoi la production a pu avancer à un rythme soutenu, avec très peu de temps passé à déplacer fréquemment l’emplacement alors que de nombreuses autres productions. Il n’y a actuellement pas de date de sortie pour Commis III, mais avec Smith semblant être en mode plein gaz sur son ardoise actuelle, ce qui comprend également le travail sur la seconde moitié de son Maîtres de l’univers série, personne ne le laisserait passer pour que tout soit prêt avant trop longtemps.

Sujets : Commis 3, Commis