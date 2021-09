Clerks III ramène la gomme de Chewlie, obtenez la vôtre maintenant

La gomme de Chewlie sera de retour au Quick Stop dans la prochaine suite de Kevin Smith Commis III. Écrit et réalisé par Smith, le film s’achève maintenant après un tournage d’un mois dans le magasin original Quick Stop à Leonardo, New Jersey. Smith a déjà annoncé son intention de remplir Clerks III d’œufs de Pâques et d’autres hommages au film original, qui inclut même la recréation de certains des mêmes plans.

Plusieurs personnages originaux de Commis apparaîtra dans Commis III, dont Brian O’Halloran et Jeff Anderson dans les rôles principaux de Dante Hicks et Randal Graves. Dans un récent post sur Instagram, l’acteur Scott Schiaffo a également taquiné notre premier regard sur le retour du vendeur de chewing-gums de Chewlie vu dans l’original Commis. Le personnage, qui a eu une scène très mémorable avec Dante et sa petite amie de l’époque, Veronica (Marilyn Ghigliotti), représente apparemment toujours Chewlie dans Leonardo après toutes ces années.

La publication Instagram dit: « Retour sur les lieux du crime! J’ai passé un moment incroyable sur le plateau, Chewlies était et est toujours le concert de rêve d’un acteur de personnage! Merci @thatkevinsmith de m’avoir accompagné et pour la tournure hilarante qu’ole Chewlies prend temps mort ! Merci à @briancohalloran, @marilynghigliotti, @jaymewes, #jeffanderson, @odblues7 et à l’ensemble du casting et de l’équipe pour m’avoir donné ces précieux souvenirs et pour votre soutien ! Et merci à ma chérie, @carriewerner48, sans vous, je ‘ m de la viande ! Et enfin, merci à tous les supporters de View Askew qui ont gardé l’univers de Kevin vivant et pertinent pendant près de 3 décennies. «

Dans Commis, Schiaffo joue un homme qui traîne au Quick Stop essayant de convaincre les acheteurs d’acheter de la gomme Chewlie au lieu de cigarettes. Ne révélant pas qu’il travaille pour l’entreprise, Schiaffo utilise des accessoires pour illustrer les risques pour la santé du tabagisme, réussissant à former une petite foule qui commence à lancer des cigarettes à Dante. Veronica, la petite amie du greffier impuissant, fait la sauvegarde avec un extincteur et apprend sa véritable identité en tant que vendeur de chewing-gums Chewlie avant de le chasser du magasin.

Bien sûr, Kevin Smith et Jay Mewes sera également de retour en tant que Jay et Silent Bob. Trevor Fehrman et Rosario Dawson reprennent leurs rôles respectifs de Commis II comme Elias et Becky aussi. Inspiré par la crise cardiaque réelle de Smith, le film suit Randal victime d’une crise cardiaque et rassemblant ses amis pour faire un film sur leur vie en tant que commis Quick Stop. C’est un cas d’art imitant la vie avec les parallèles de Smith faisant le film original au début des années 1990.

Gros Commis les fans peuvent aller de l’avant et acheter leur propre gomme de marque officielle Chewlie à mâcher tout en regardant Commis III le jour où il sort. Food Askew for You, qui propose des produits alimentaires officiels inspirés des films View Askew de Smith, propose maintenant des packs de chewing-gum Chewlie. La gomme se décline à la fois en menthe verte et en menthe poivrée, et est décrite par le site Web comme la « seule gomme qui empêche Cruddy Lung ».

Vous voulez éviter Cruddy Lung ? Ici, essayez plutôt ceci : CHEWLIE’S GUM : https://t.co/alAlBfJ34x Maintenant, vous n’êtes qu’un client engagé dans une discussion avec les autres clients ! Si vous ne pouvez pas vous rendre à Quick Stop, mettez du chewing-gum dans votre bouche sur https://t.co/pNl5Umqmdl ! (Art incroyable par @DarkNateReturns) pic.twitter.com/IyDQdnI94c – KevinSmith (@ThatKevinSmith) 2 juillet 2021

Commis III n’a pas encore de date de sortie officielle fixée par Lionsgate. Avec la fin du tournage, cette information sera, espérons-le, bientôt annoncée. En attendant, si vous souhaitez vous acheter un paquet ou deux de chewing-gum au lieu d’un paquet de cigarettes dans votre dépanneur local, vous pouvez le trouver en vente chez Food Askew for You.

