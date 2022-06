Clerks III obtient sa première affiche avant la première de la bande-annonce

La première œuvre officielle de Commis III est sorti. Kévin Smith a déjà révélé que nous sommes maintenant à un peu moins d’une semaine de la première bande-annonce de la suite après que le film à longue gestation a finalement été mis en production à Lionsgate. Parce que Smith compte les jours, il cherche à donner aux fans quelque chose pour les retenir chaque jour jusqu’à l’arrivée de la bande-annonce. Le premier régal se présente sous la forme du premier art clé du film réalisé par Lionsgate qui comprend le slogan « Ils sont trop vieux pour ce changement ».

« 6 JOURS DE PLUS jusqu’à ce que nous retirions la gomme des serrures et ouvrions Commis III pour les affaires avec la bande-annonce officielle révélée le MERCREDI 6 juillet ! », a déclaré Smith sur Facebook en publiant l’affiche. « Les personnes astucieuses et créatives de la branche marketing de Lionsgate ont créé UNE TONNE d’œuvres d’art évocatrices du film ! Je mettrai donc une image par jour jusqu’à ce qu’on dévoile l’affiche officielle avec la bande-annonce ce mercredi ! »

FILM VIDÉO DU JOUR

Taquiner le Commis III tournée, Smith a ajouté: « En attendant, suivez Greffiers sur toutes les plateformes de médias sociaux pour plus de mises à jour et d’art ! je serai en tournée Commis III tout comme nous l’avons fait avec Jay et Silent Bob redémarrent, pour que vous puissiez regarder le film *avec* moi, puis nous en discuterons par la suite ! Les 19 premières dates seront également mises en vente mercredi, avec notre deuxième vague de villes annoncée le week-end Comic-Con ! J’ai hâte de vous ramener à Quick Stop, où mon point de vue a d’abord été faussé, pour partager le prochain chapitre de la vie de Dante, Randal, Becky, Elias, et Jay et Silent Bob avec tous ceux qui se soucient encore de ces années 90 autant d’absurdités que moi ! »

Porte des Lions





Ce n’est pas parce qu’ils vous servent qu’ils vous aiment

Films Miramax

Alors que Commis 2 sorti Dante et Randal du Quick Stop et dans le monde de la restauration rapide avec des emplois chez Mooby’s, Commis III rappellera davantage l’original en ramenant l’histoire à l’arrêt rapide. Dans la suite, Randal subit une crise cardiaque presque mortelle et cela change complètement sa vision de la vie. Il veut s’immortaliser en tant que commis Quick Stop et procède à la réunion de Dante et d’autres amis pour faire un film indépendant sur leur travail, inspiré de la façon dont Kevin Smith avait tourné l’original. Greffiers en tant qu’employé de Quick Stop au début des années 1990.

Brian O’Halloran et Jeff Anderson reprennent leurs rôles de Dante Hicks et Randal Graves, et, bien sûr, Smith et Jason Mewes reviennent en tant que Silent Bob et Jay. Marilyn Ghigliotti et Scott Schiaffo sont de retour de l’original Greffiers comme Veronica et le représentant de la gomme de Chewlie tandis que Rosario Dawson et Trevor Fehrman reviennent comme Commis 2c’est Becky et Elias. Nous pouvons être sûrs qu’il y aura plein d’autres surprises pour les fans des films précédents.





Commis III n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle, mais cela viendra peut-être avec la première de la première bande-annonce, à venir le mercredi 6 juillet.