Clerks III ne sera pas le dernier film de Kevin Smith: il y a certainement plus

Kevin Smith a été occupé ces derniers temps, entre sa reprise de la Maîtres de l’univers série animée et son retour dans le monde de Commis, mais alors que de nombreux fans sont heureux de voir Smith revenir au film qui a vraiment donné un coup de fouet à sa carrière, certains craignaient qu’il puisse utiliser le film comme un chant du cygne sur sa carrière cinématographique après avoir promis que le film était un être un projet très émouvant et personnel pour lui. Cependant, dans une interview récente avec Uproxx, tout en discutant de son nouveau livre rétrospectif sur la table basse, Smith a confirmé qu’il avait beaucoup plus de films qu’il voulait faire, tant que la volonté du monde le permet.

Une partie de l’histoire de Clerks III voit le personnage principal souffrir d’une crise cardiaque qui le fait penser à sa vie, une histoire qui est très proche du cœur de Smith, littéralement, car il a lui-même subi une crise de santé similaire il y a quelques années qui lui a donné une confrontation avec la réalité qui a vraiment eu un impact sur la façon dont il envisageait le travail qu’il voulait faire. Comme il en a discuté, il a parfois l’impression qu’il est maintenant en sursis.

« Il y a certainement plus » Kevin Smith dit tout en discutant de son livre couvrant la carrière. « Je vais continuer jusqu’à ce que le cœur lâche, mais d’après la crise cardiaque, je sais que j’ai un temps limité. Maintenant, j’ai changé ma vie. Je suis devenu végétalien. Je fais de la randonnée et j’essaie d’être en bonne santé, mais je suis toujours à la merci de ma génétique, qui est plutôt mauvaise. Mon vieil homme est mort d’une crise cardiaque à 67 ans. l’écriture est sur le mur. À ce stade, après une crise cardiaque, j’ai honnêtement l’impression de vivre sur du temps emprunté, alors je continuerai à faire des trucs jusqu’à ce que j’aille les seins ou les orteils, cependant, l’expression va. «

Smith a pris sa crise cardiaque comme un signe qu’il doit changer sa façon d’aborder le travail qu’il fait maintenant. Plutôt que de se concentrer sur les projets que les gens veulent qu’il fasse, Smith aborde maintenant tout sous l’angle où il doit se concentrer sur les choses sur lesquelles il veut travailler pour avoir l’impression d’avoir dit tout ce qu’il veut avant de rencontrer son fabricant.

« Ce que ça te fait faire, c’est de dire ‘Je n’ai pas le temps pour les affaires de quelqu’un d’autre.’ C’est pourquoi Maîtres de l’Univers C’était si spécial parce que je me disais « ce n’est pas à moi, mais d’accord, je vais le faire », parce que je pouvais raconter une histoire de bande dessinée à travers ces personnages, et cela m’a plu », a expliqué Smith. « D’une manière générale , après une crise cardiaque, il s’agit de raconter vos histoires. Il y a eu une minute où j’ai fait Cop Out, et je dirigeais des émissions CW. J’étais juste en train de le répandre, mais après la crise cardiaque, je suis comme si vous n’aviez pas le temps ou la durée de vie pour le répandre. Je sais qu’il y a beaucoup de choses que tu veux dire dans cette vie. Assurez-vous de le dire si vous tombez mort. »

Pour les fans du propre travail de Smith, cela ne peut être que de bonnes nouvelles car ce qu’ils obtiendront à l’avenir sera à 100% le travail le plus passionné du scénariste-réalisateur basé sur les personnages et les histoires qu’il aime. Commis III récemment terminé le tournage et, selon Smith, est en post-production avancée, tandis que la seconde moitié de son Maîtres de l’univers série sur Netflix arrive dans les prochains mois. Cette nouvelle vient de l’Uproxx.

Sujets : Commis 3, Commis