Clerks III First Look réunit Dante et Randal derrière le comptoir Quick Stop

Kevin Smith a officiellement lancé le tournage de Commis 3 au Quick Stop dans le New Jersey, et pour paraphraser Dante Hicks, les acteurs et l’équipe sommes censé être là aujourd’hui. En 1994, Smith a lancé sa carrière cinématographique avec la sortie très réussie de l’original Commis. Mettant en vedette Brian O’Halloran et Jeff Anderson, la comédie à succès a été tournée dans le dépanneur réel où travaillait Smith, suivant la vie de deux employés de Quick Stop.

À l’époque, Smith n’avait probablement aucune idée de ce qui serait en magasin après la sortie du film. Près de trois décennies plus tard, il revient en boucle avec le troisième et probablement dernier volet de la Commis série de films. Lundi, qui était le 51e anniversaire de Kevin Smith, le réalisateur a publié la première image du premier jour de tournage, et les fans devraient apprécier de voir O’Halloran et Anderson derrière le comptoir. Vous pouvez regarder l’image ci-dessous.

Dans la légende, Smith écrit : « Comment j’ai passé mon 51e anniversaire ! Commis III, Jour 1 – avec Brian O’Halloran et Jeff Anderson et Jay Mewes et Trevor Fehrman et Austin Zajur. Grâce à cet argent doux de Lionsgate, nous *sommes* censés être ici aujourd’hui ! »

Smith lui-même aux côtés de Jay Mewes figure également sur la photo, car le couple reviendra en tant que Silent Bob et Jay dans la suite. Trevor Fehrman, qui a brillé dans Commis II en tant qu’employé de Mooby, Elias, est également représenté avec son jeu de caractères pour revenir pour Commis III ainsi que. Sur la droite de la photo de tournage se trouve l’acteur Austin Zajur, le petit ami de la fille de Smith, Harley Quinn Smith, qui est apparu dans des films comme Histoires effrayantes à raconter dans le noir et Les retombées.

Commis III n’allait apparemment jamais se produire après qu’Anderson se soit retiré du métier d’acteur, indifférent à reprendre le rôle de Randal Graves pour un autre film. Apparemment, il a fallu la bonne idée, car Smith a convaincu Anderson après avoir présenté un nouveau concept inspiré de la crise cardiaque réelle de Kevin Smith. Commis III suivra Randal après avoir survécu à une crise cardiaque et collaboré avec Dante pour tourner un film sur leur vie au Quick Stop, similaire à ce que Smith avait fait en réalité.

Smith a également confirmé que Rosario Dawson la reprendrait Commis II le rôle de Becky avec le retour de Marilyn Ghigliotti dans le rôle de l’ex-petite amie de Dante, Veronica. Il est probable que nous verrons également de nombreux autres personnages des autres films de Smith, bien que le réalisateur essaiera certainement de garder certains d’entre eux comme une surprise. Il est connu pour utiliser constamment les mêmes personnages dans divers projets de films.

Avec Commis en 1994 et Commis 2 en 2006, il y avait aussi une adaptation de série animée de courte durée qui a été diffusée en 2000. Composée de seulement six épisodes, la série a été supprimée à ABC après seulement deux épisodes diffusés, bien qu’elle ait trouvé un public beaucoup plus large sur DVD. Avant Commis III a finalement obtenu son feu vert, Smith avait également envisagé de faire un film d’animation qui servirait de continuation à la série animée. L’année dernière, Smith a taquiné le retour de la série de dessins animés sur Hulu.

Lionsgate n’a pas encore mis de date de sortie sur le calendrier de Commis III, mais étant donné le temps qu’il a fallu pour en arriver là, il est certainement merveilleux de voir que la longue suite en gestation a enfin commencé à faire tourner les caméras. Le film original est actuellement diffusé sur HBO Max si vous souhaitez le revisiter. Cette nouvelle nous vient de Kevin Smith sur Instagram.

